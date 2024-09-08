Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды Mandalorian Team в финале медиафутбольного турнира Лиги уличного футбола против «Амкала».
Напомним, что во время одной из стычек Дзюба пнул соперника, после чего «Амкал» ушёл с поля, а игру продолжил клуб «Чертаново Медиа».
Где Дзюба, там и титулы? Сто процентов. Я же говорил, что мы победим. Всех обыграли, без шансов. То, что сделал «Амкал» — позор, а «Чертаново» — красавцы. Мы с ними показали дух уличного футбола.
Ему нравится когда его поносят все кому не лень.
Ему нравится позорится на футбольном поле.
Ему нравится позорится в медиа.
Ему нравится грязь и "чернуха" вокруг него.
Ему нравится когда его поносят все кому не лень.
Ему нравится позорится на футбольном поле.
Ему нравится позорится в медиа.
Ему нравится грязь и "чернуха" вокруг него.
Зачем мы о нём говорим?
Зачем мы о нём говорим?
Гопник начинает пинать и орать.
Поэтому матчи чемпионата Турции часто заканчиваются массовыми драками.
Гопник начинает пинать и орать.
Поэтому матчи чемпионата Турции часто заканчиваются массовыми драками.