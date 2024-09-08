Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Дзюба: «То, что сделал „Амкал“ — позор»

вчера, 00:12

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды Mandalorian Team в финале медиафутбольного турнира Лиги уличного футбола против «Амкала».

Напомним, что во время одной из стычек Дзюба пнул соперника, после чего «Амкал» ушёл с поля, а игру продолжил клуб «Чертаново Медиа».

Где Дзюба, там и титулы? Сто процентов. Я же говорил, что мы победим. Всех обыграли, без шансов. То, что сделал «Амкал» — позор, а «Чертаново» — красавцы. Мы с ними показали дух уличного футбола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бергвейн о Кумане: «Я больше не хочу играть под руководством этого тренера»
06 сентября
Мэр Мадрида ответил на слова Винисиуса о возможном переносе ЧМ-30 из страны
05 сентября
Медведев отреагировал на слухи о конфликте с Семаком
04 сентября
От Руни до Месси. Кого оскорблял Криштиану Роналду на протяжении карьеры
03 сентябряЕвгений Петров в блоге Bla Bla BlaКомментарии26
Карпин ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с Глушенковым
02 сентября
В «Зените» отреагировали на слухи об отказе игроков сидеть с Соболевым
01 сентября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:38
жаль, что он ещё присутствует в медиапространстве !
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:24
Дзюба типичный мазохист!
Ему нравится когда его поносят все кому не лень.
Ему нравится позорится на футбольном поле.
Ему нравится позорится в медиа.
Ему нравится грязь и "чернуха" вокруг него.
ga8ktprp76ja
ga8ktprp76ja
вчера в 11:40
Дзюба как был позором нашего футбола, так и остался! За такое поведение нужно лишать права выхода на футбольное поле! Позор!
Сп62
Сп62
вчера в 10:55
Не видел, судить не буду.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:22
А видео артемка снял?
adekvat
adekvat
вчера в 07:54
Я думал в футболе мяч надо пинать, а Дзюба думает по другому.
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 07:44
То, что сделал Дзюба-это позор
Rupertt
Rupertt
вчера в 07:27
Даже не удивлён, скорее ожидаемо, где Дзюба там всегда будет скандал.
wcf7eebc7b5y
wcf7eebc7b5y
вчера в 06:50
А ногами махать это прям самый верх культуры.
ubetbj8ebfb6
ubetbj8ebfb6
вчера в 05:20
Получается ПОЗОРОМ является сам Дзюба
Alex_67
Alex_67
вчера в 00:28
Дзюба больной человек...
Зачем мы о нём говорим?
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 00:25, ред.
Профессионал оставляет решение вопросов судье и капитану команды.
Гопник начинает пинать и орать.
Поэтому матчи чемпионата Турции часто заканчиваются массовыми драками.
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:14
Интересно , что бы сказал Тёма если бы от пинали его?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 