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вчера, 00:12

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России прокомментировал победу своей команды Mandalorian Team в финале медиафутбольного турнира Лиги уличного футбола против «Амкала».

Напомним, что во время одной из стычек Дзюба пнул соперника, после чего «Амкал» ушёл с поля, а игру продолжил клуб «Чертаново Медиа».