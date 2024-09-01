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В «Зените» отреагировали на слухи об отказе игроков сидеть с Соболевым

вчера, 13:35

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о том, что некоторые российские футболисты команды отказались сидеть в раздевалке рядом с новичком клуба Александром Соболевым.

Сегодня об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Также отмечалось, что третий собеседник издания подтвердил, что разговор о местах в раздевалке действительно был, но отказ сидеть рядом с нападающим носил скорее шутливый характер, а речи о серьёзном конфликте нет.

Россияне отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке? У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:33
наоборот же !
едва не подрались за право сидеть рядом !
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:16
"... некоторые российские футболисты команды отказались сидеть в раздевалке рядом с новичком клуба Александром Соболевым.

Сегодня об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Также отмечалось, что третий собеседник издания подтвердил, что разговор о местах в раздевалке действительно был, но отказ сидеть рядом с нападающим носил скорее шутливый характер, а речи о серьёзном конфликте нет."

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1387929/medvedev-aleksandr-zenit 01.09.2024

- Во-первых, откуда в раздевалке Зенита столько источников? Аж целых 3! (Третий точно Штирлиц. Постоянно шифруется, и всплывает в прессе только тогда, когда надо раздуть какой-нибудь скандал.)
- Во-вторых, кто их туда впускает? И зачем? И почему?
- В -третьих, а чем же эти источники занимаются в раздевалке Зенита? Прячутся по углам с микрофонами? Сидят в вентиляционных шахтах со смартфонами? Прикидываются уборщицами (уборщиками)? Электромонтёрами? Слесарями - сантехниками? Девочками по вызову? (Вряд ли игрокам после матча хочется именно этого. Причём в трёх экземплярах!)
- Так кто же эти три невидимых и неуловимых источника информации из Зенитовской раздевалки? И почему они всегда пишут только негатив? А после побед Зенита - тишина... Странно всё это...
ABir
ABir
вчера в 17:47
Не могут - научим, не хочет - заставим. Куда они денутся?
Баобаб
Баобаб
вчера в 16:32
Куку, Быстров бегал туда сюда. Или сейчас моральные ценности подросли?
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:11
Проблем в раздевалке нет)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:54
Воспитание...
Сидеть при появлении столь высокой особы - моветон...
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 15:17
Еще в таких случаях можно подложить канцелярскую кнопку или намазать клей на сиденье.
nubom
nubom ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 15:11
...Вашему оптимистическому пессимизму можно только позавидовать)))
hkqj749uybp7
hkqj749uybp7
вчера в 15:05
Штрафами в долларах припугнут и все образумится.
4RT
4RT
вчера в 14:58
Скоро сядут все
nepnxj8e3xhh
nepnxj8e3xhh
вчера в 14:53
Слабо в это верится, Зенит это не спартак, особо не забалуешь.
lotsman
lotsman
вчера в 14:10
Слухов от источников будет сейчас очень много. Их и раньше было много. Но ни один Карп не указывает, что это за источники.)
Futurista
Futurista
вчера в 14:07
Медведев: Трансфер Соболева в Зенит за 10 млн.€ носил скорее шутливый характер...
Futurista
Futurista
вчера в 14:04
"отказ сидеть рядом с нападающим носил скорее шутливый характер"...но в каждой шутке....
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:01
Медведеву верить, себя не уважать... Дыма без огня не бывает. Кроме того, раньше Соболев презрительно высказывался о Зените. Хотя, при желании, негативное отношение к нему можно подавить в зародыше. Только этим не Семак будет заниматься.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:58
Соболеву теперь надо доказывать свою состоятельность в питерском клубе.
Первым делом требуется рассказать всю правду пребывания в Спартаке, как он не хотел туда переходить, но злые агенты его заставили это сделать.
Как его под угрозами заставляли целовать эмблему Спартака и кляться в любви ко всему, что связано со Спартаком, так же как и заставляли негативно относиться к Зениту.
Ох, сейчас бы матч со Спартаком, что бы Соболеву погонять спартачей по полю, забить им гол и надавать тумаков в стычке спровоцированной им самим же.
Но ничего он терпеливый, он подождёт и докажет, что Зенит для него всё, а Спартак это страшный сон.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:55
Медведев на своем примере показал, что с Соболевым можно рядом сидеть и на нем покататься тоже)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:51
У него изо рта плохо пахнет ? Или в 22-ом году люлей от него много получили ? 🤣🤣🤣
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:49, ред.
Уже много лет если Медведев если что то отрицает, то значит это возможно и вероятно. Не зря говорят. что Медведеву язык дан для того. чтобы скрывать свои мысли. В отличие. например, о Гены Орлова. У того что на уме, то и на языке. Возможно годы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:42
Трудно ему придётся С Зенитом. Слишком много наговорил...
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:39
А как ты думал, дружок???
После всего того, что ты сделал и наговорил!
То ли еще будет!
Очень жаль, что Fan ID у нас,
а то бы тебе еще и болельщики устроили приём как полагается!
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