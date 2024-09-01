В «Зените» отреагировали на слухи об отказе игроков сидеть с Соболевым

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о том, что некоторые российские футболисты команды отказались сидеть в раздевалке рядом с новичком клуба Александром Соболевым.
Сегодня об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Также отмечалось, что третий собеседник издания подтвердил, что разговор о местах в раздевалке действительно был, но отказ сидеть рядом с нападающим носил скорее шутливый характер, а речи о серьёзном конфликте нет.
Россияне отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке? У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет.