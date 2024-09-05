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Мэр Мадрида ответил на слова Винисиуса о возможном переносе ЧМ-30 из страны

сегодня, 00:13

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда высказался о словах нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора о том, что если ситуация с расизмом в Испании не изменится к 2030 году, то чемпионату мира придётся сменить место проведения.

Мы все знаем, что в обществе всё ещё есть проявления расизма и что нам нужно очень усердно работать, чтобы искоренить их, но было бы глубоко несправедливо по отношению к Испании и особенно к Мадриду говорить, что мы расистское общество, о чём вчера сказал Винисиус.

Это также ставит под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2030 года здесь, в Мадриде и в Испании. Я прошу Винисиуса исправиться. Он выдающийся футболист, в этом нет никаких сомнений, но это не значит, что нельзя допустить ошибку.

В борьбе с расизмом на стороне Винисиуса подавляющее большинство испанского общества. Чего мы не можем сделать, так это быть на его стороне, когда он называет практически всё испанское и мадридское общество расистами. Я не могу этого сделать. Я не могу принять заявление, которое делает Винисиус.

Что Винисиус должен ценить, так это то, что он живёт в одном из самых открытых, самых гостеприимных и самых разнообразных городов в мире. Если есть что-то, что характеризует Мадрид, так это то, что никого не спрашивают, откуда кто приехал или куда направляется. Тот факт, что ему пришлось пережить определённые прискорбные эпизоды, не даёт оснований называть практически всё испанское общество расистским или утверждать, что чемпионат мира по футболу 2030 года не должен проводиться здесь.

По моему мнению, то, что Винисиус должен сделать, — это исправиться, извиниться в этом смысле и знать, что, когда произойдёт расистский эпизод, он будет держать нас всех на своей стороне. Но он не собирается принимать нас на свою сторону, когда говорит, что мы все расисты, потому что это неправда, и мы должны с этим бороться.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:16
После слов винисиуса даже в Бернабеу ему освистят и по делу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:10, ред.
Билет ему..., билет ему в один конец надо дать до Рио..., а лучше до Сан Паулу, - вот там его точно никто не обидит.)))

Глупый Жуниор уже наговорил, что ЗМячика ему не видать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:57
Дайте Винни ЗМ
adekvat
adekvat
сегодня в 07:44
В мире есть посущественней проблемы, чем охрана негров в Европе, домой в Африку там расизма нет.
273sgw8jsrww
273sgw8jsrww
сегодня в 07:37
Не Винни это забота, лучше бы футболом занимался
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:35
Уже настолько со своим расизмом заборолись, что в сборной швейцарии ни одного швейцарца не было на поле в одном из матчей, ну сборную францию сами все видели как выглядит.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:32
Пусть занимается футболом, а не раздает интервью на право и налево...
wdkt5uzkukr9
wdkt5uzkukr9
сегодня в 07:28
А нечего неграм в Испанию ехать, Африка есть для этого.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:12
Черный расизм винисиусируется)))
ABir
ABir
сегодня в 05:39
Оба хотят сделать Мадрид лучше
mbn674qp85jk
mbn674qp85jk
сегодня в 05:23
Вини совсем уже охренел в конец, чемпионаты мира переносит.
Его гнобят не из-за цвета кожи, а потому что он как человек полное оно.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:05
И опять эти поганые разговоры о расизме, достали уже...
112910415
112910415
сегодня в 04:49
Винисиусу надо подумать и передумать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:46
Это уже напоминает болезнь и не лечится
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:45
Винисиус сам перенесёт ЧМ))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:20
Винисиус уже совсем берега попутал.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:50
Он извинится.. А потом опять за своё.. Не зря его кумир - Авейру.. Пфф.. 🤭😄
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