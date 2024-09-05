Мэр Мадрида ответил на слова Винисиуса о возможном переносе ЧМ-30 из страны

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда высказался о словах нападающего «Реала» о том, что если ситуация с расизмом в Испании не изменится к 2030 году, то чемпионату мира придётся сменить место проведения.

Мы все знаем, что в обществе всё ещё есть проявления расизма и что нам нужно очень усердно работать, чтобы искоренить их, но было бы глубоко несправедливо по отношению к Испании и особенно к Мадриду говорить, что мы расистское общество, о чём вчера сказал Винисиус.

Это также ставит под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2030 года здесь, в Мадриде и в Испании. Я прошу Винисиуса исправиться. Он выдающийся футболист, в этом нет никаких сомнений, но это не значит, что нельзя допустить ошибку.

В борьбе с расизмом на стороне Винисиуса подавляющее большинство испанского общества. Чего мы не можем сделать, так это быть на его стороне, когда он называет практически всё испанское и мадридское общество расистами. Я не могу этого сделать. Я не могу принять заявление, которое делает Винисиус.

Что Винисиус должен ценить, так это то, что он живёт в одном из самых открытых, самых гостеприимных и самых разнообразных городов в мире. Если есть что-то, что характеризует Мадрид, так это то, что никого не спрашивают, откуда кто приехал или куда направляется. Тот факт, что ему пришлось пережить определённые прискорбные эпизоды, не даёт оснований называть практически всё испанское общество расистским или утверждать, что чемпионат мира по футболу 2030 года не должен проводиться здесь.

По моему мнению, то, что Винисиус должен сделать, — это исправиться, извиниться в этом смысле и знать, что, когда произойдёт расистский эпизод, он будет держать нас всех на своей стороне. Но он не собирается принимать нас на свою сторону, когда говорит, что мы все расисты, потому что это неправда, и мы должны с этим бороться.