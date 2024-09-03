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От Руни до Месси. Кого оскорблял Криштиану Роналду на протяжении карьеры

03 сентября 2024, 16:00
Роналду и Руни
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Пеле
Пеле
Нападающий

Досталось и Хави.

Португальский форвард Криштиану Роналду уже вошел в историю мирового футбола – его считают одним из лучших за все время существования этой игры. Но даже великие вступают в перепалки на поле и за его пределами. Давайте вспомним тех, кому доставалось от Криштиану.

Пеле

Во время интервью с Рио Фердинандом Роналду заявил, что его цель — стать первым игроком, забившим 1000 голов за карьеру. Он отметил, что важно то, что все его голы будут задокументированы.

Скоро я забью 900, а потом и 1000 голов. Если у меня не будет травм, это будет моей целью. Я хочу это сделать. Ранее уже забивали столько? Будет одно отличие от других: все мои голы засняты на видео, так что я могу это доказать.

О самом Пеле Криштиану прямо ничего не говорил, но намек понятен. Книга рекордов Гиннесса приписывает бразильцу 1279 голов, но только 767 из них были забиты в официальных матчах. И, конечно же, далеко не все засняты на видео, поскольку это было в середине прошлого века.

Фердинанд тогда рассмеялся и ответил: «Ты ведь говоришь об Альфредо Ди Стефано, Пеле и Эусебио!» Стоит отметить, что сейчас на счету Роналду 899 мячей. Теоретически он еще может дойти к своей мечте.

Лионель Месси

Сейчас Роналду говорит о Месси профессионально и порой тепло, но так было не всегда. Особенно в разгар их соперничества португалец неоднократно подкалывал аргентинского форварда. Пожалуй, самое дерзкое мнение прозвучало после того, как Месси выиграл «Золотой мяч» в 2021 году. Роналду был явно недоволен этим.

Вскоре после церемонии награждения Роналду написал слово «факты» под постом своих фанатов, где утверждалось, что Месси не заслуживает награды.

Месси может провести скромный сезон, но они всегда найдут способ вручить приз ему.

Грабеж. Грязь. Позор. Роналду всегда будет лучшим в истории!

От Руни до Месси. Кого оскорблял Криштиану Роналду на протяжении карьеры

Хави

Испанский полузащитник однажды заявил, что португальцу не повезло родиться в одно время с лучшим игроком в истории футбола — Лионелем Месси.

Какое мне дело до того, что говорит Хави? Это не имеет никакого значения. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Он выиграл все, но никогда не брал «Золотой мяч». У меня их три. Так что мне все равно, что он говорит.

Уэйн Руни

Когда-то они были близкими друзьями в «Манчестер Юнайтед», но можно смело сказать, что отношения между бывшими одноклубниками со временем испортились. Англичанин не скрывал, что считает Месси величайшим игроком всех времен, а это явно задело Роналду.

От Руни до Месси. Кого оскорблял Криштиану Роналду на протяжении карьеры

В разговоре с Пирсом Морганом Криштиану заявил:

Он сказал, что я уже не тот? Вероятно, Уэйн постоянно критикует меня, потому что он закончил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Я не буду говорить, что выгляжу лучше него. Но это правда.

Алессандро Флоренци

Роналду был вовлечен в жаркую перепалку с итальянцем в мае 2019 года, когда «Ювентус» встречался с «Ромой».

После того как Флоренци попытался вступить в полемику с Роналду, португалец приложил палец к губам, жестом призывая оппонента замолчать, а затем посмеялся над ростом защитника, показав ему еще один жест рукой.

От Руни до Месси. Кого оскорблял Криштиану Роналду на протяжении карьеры

Сообщается, что во время разговора Роналду сказал:

Ты слишком мал, чтобы разговаривать.

Любопытно, что тогда Флоренци забил гол, а «Рома» выиграла игру со счетом 2:0.

Чо Ги-Сун

Конечно, это далеко не самое громкое имя в данном списке, но его конфликт с Роналду все же будет в нашем списке. Это случилось во время чемпионата мира 2022 года.

Криштиану был недоволен, когда его заменили на 65-й минуте матча против Южной Кореи, поэтому он не очень любезно отнесся к Ги-Суну, когда тот попытался поторопить его с уходом с поля.

От Руни до Месси. Кого оскорблял Криштиану Роналду на протяжении карьеры

Произошло следующее: перед моей заменой игрок сборной Южной Кореи сказал мне быстро уйти. Я сказал ему заткнуться, поскольку у него нет таких полномочий.

Болельщики в Саудовской Аравии

Это отдельная история. Фанаты команды, против которой играет «Аль-Наср», регулярно скандируют фамилию Месси во время матчей, что выводит из себя Криштиану. Однажды он показал вот такой жест трибунам.

От Руни до Месси. Кого оскорблял Криштиану Роналду на протяжении карьеры

Недавно Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Португалии, а это значит, что он наверняка еще с кем-то повздорит.

Сожалеет ли Криштиану о своих поступках? Это знает лишь он один, но вот его слова на прошлой неделе:

Вчера я увидел, что самый популярный игрок в интернете — это я. Поэтому, когда игрок или тренер хотят попасть на первые страницы газет, то они говорят обо мне. Это нормально.

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Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
04 сентября в 20:10, ред.
Одна из причин это средний состав, хоть он дорогой у МЮ. Они купили Антони с одной рабочей ногой за 100 млн, которых в АПЛ можно было купить за 30-40 млн. Такими игроками располагает и Кристалл Пэлас, тот же Эзе не хуже Антони. Но Тен Хаг уверял что он сможет выиграть крупный трофей. А вот слепить из этого конфету не получается. Состав МЮ это уровень Ливерпуля или Ньюкасла из конца 90-х и начала 00-х, а тогда царил МЮ и Арсенал и они скупали лучших игроков, а вот это уже и называется топ состав.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
04 сентября в 20:02
Мю не хватает Ахметова, который после очередного проигрыша в Европе лично испортил машины игроков на стоянке с криком "за шо я вам плачУ? ". Не хватает спроса за деньги. Ведь по деньгам доход и спонсоры есть, но такое ощущение, что таких вот полицаев которые контроллировали копейку и орали бы на лодырей, нет на зарплате в клубе. Как будто после ферги ГРАНДИОЗНЫЕ деньги на тренеров и состав, спортдиров и прочих спецов уходят. Аведь потрачено столько же, сколько и в Ливепуле, если ге больше, но у Ливера есть лч и чемп.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
04 сентября в 19:56
Состав не средний. Этодорогие футболисты, которые средне играют, оттого даже те кто гремели после перехода затеоялись, как эриксен или каземиро.МЮ после ферги потратил кучу денег на футболистов и тренеров. Толку не было. В мс есть система гвардиоловской игры, которая транспонируется на молодежные команды и академию. Тренери спортдир в связке покупают игроков под эту систему. Уверен, что проблем с инфраструктурой тоже нет. Всесовременные приблуды поставлены на пользу игроков в отличие от мю. Считаю, что мю надо завязывать с неоднозначными тренерами. То они назначают сбитых летчиков, то тренеров без опыта со звездами. Им нужно попробовать взять прям топа топа, типа зидана или нагельсмана. Тоесть самое дорогое шо есть на рынке. Хватит экономить на тренерах. То рангника поставят, то сульшера.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
04 сентября в 19:35, ред.
Фергюсон смог это сделать, через 6 сезонов выиграл АПЛ. Значит это возможно, что один тренер может изменить все. Но таких тренеров нет и уж точно это не Тен Хаг. Тен Хаг пытается подражать Фергюсону, но это совсем другое.
И 6 сезонов при нынешних реалиях тренеру не дадут. 3 сезона это максимум для нынешнего МЮ и это с учётом если манкунианцы будут поддерживать тренера.
Тем более МЮ не собирает лучших игроков АПЛ, сейчас их забирает МС (как было при Фергюсоне), не говорим о лучших игроках Европы которых забирает Реал.
При этом со средним составом и со средним тренером они хотят выиграть АПЛ и ЛЧ.
_AgamagA_
_AgamagA_
04 сентября в 18:16
Если для криша количество ЗМ определяет лучшего, то Месси и есть лучший.
Хави выиграл все титулы, отсутствует ЗМ, именно на этом кришка делает акцент. К концу карьеры уже всем очевидно, что Месси намного лучше, опередил и по количеству ЗМ, и по количеству золотых бутс, и по количеству титулов.
Как говорил криш: "факты".
Только он не сказал, почему ему подарили ЗМ - 2013. УЕФА всегда находит повод подарить ЗМ кришу.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
04 сентября в 14:00
Рон забивал СРЕДНЕ в первый сезон, но не отрабатывал в прессинге и был залогом предсказуемости. Во второй сезон Рон уже не мог попасть по пустым с двух метров, пропустил предсезонку, а также вылил много 77 на МЮ и тренера (причем, справедливо отчасти - устаревшая инфраструктура - это жутко для топклуба). МЮ в принципе не команда результата, я уж не помню, просел ли он в первый сезон, если да то немного.
Как по мне, дело не столько в тренере, а в том, что с команды никто не спрашивает отрабатывают ли они грандиозные деньги или нет. То же самое, как с интером рубежа веков.
То ли это коррупция и откаты, то ли что. Но при многих тренерах МЮ не выигрывал даже Англию, не то что финалы личи чемпионов - которые он только из четвертьфиналов максимум видал.
Если в МС есть все остальное + тренер, то в МЮ нет вот этой всей СИСТЕМЫ. Трансферы, преемтсвенность стиля для разных возрастов. академии, своего Пинтуса (легендарный злой тренер по физике в Реале), технологий, трендов. МЮ это кладбище талантов, аналог Саудовской Аравии в Европе - где можно не играть, но быть звездой. Деньги сливаются непонятно куда. Может 10Хаг и слабее предыдущих тренеров, но там уже тупо всё (кроме реального звездного тренера на пике) пробовали. Да и СВОБОДУ тренеру там вроде как большую не дают, и сами владельцы в футболе не шарят. Так что там ничего не изменится, если как в МС - не поменяется ВСЁ - спордир, тренер по физухе, тренды и гаджеты и инфраструктура, руководитель, тренер, состав будет подбираться под модель игры, а не хаос как сейчас что у кого блестит, то и покупаем. Варан, Каземиро, Димария - все эти футболисты просели КАПИТАЛЬНО именно попав в этот рай для лентяев.
От этой привлекательной для футболистов концепции нужно срочно отказываться. Да, в МЮ толпой идут получать деньги, как бренд он привлекателен, но нужно с этим бороться.
Мне кажется, сменой тренера НЕ ОТДЕЛАТЬСЯ. Слишком большой упадок. С первого места к восьмому... или какому там
112910415
112910415
04 сентября в 11:53
ну вот он такой
надо принимать, как данность
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
04 сентября в 10:29, ред.
Там Тен Хаг убирал Роналду планомерно из состава. Так как причину провала при рыбаке и психологе была якобы из-за Роналду, так как МЮ резко просел по результатам с приходом Роналду, хотя Роналду часто забивал.
Теперь нет того и другого у команды. Тен Хаг уже вошёл во вкус и начинает убирать всех кто ему не нравится (необязательно по спортивным причинам).
Байкал-38
Байкал-38
04 сентября в 03:40
Гей как по ориентации, так и по жизни.
Одним словом дырявый.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
03 сентября в 23:06
В мю они не ужились, тк рон плохо играл.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 сентября в 21:59
Ну несколько конфликтов за 20 лет карьеры... Вы серьезно???)
А многие клюнули ведь и комментят.
Часть из этого высосана из пальца. Особенно про Пеле. Ну какой там конфликт?
Или назвал Флоренци маленьким)) ну прям смешно.
А реальный конфликт с кэпом Атлетико тут неуказан кстати.

В общем покажите этот список Ибрагимовичу, он скажет что у него к 3 классу уже было больше конфликтов и посерьезнее.
Рой Кин, Вийера, Кантона, Серхио Рамос тоже наверно бы поугарали с этого списка недоконфликтов.

Что еще раз говорит о популярности Кри Ро. Одни хотят высасывать статьи о нем из пальца. Другие, которые якобы его не любят, не пропустят ни одной новости о нем.
Мне их даже больше жалко, чем фанов Кри Ро, когда он завершит карьеру... Этим точно скучнее будет жить дальше
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan
03 сентября в 21:50
Насчет гнома - в точку. И Хави на место поставил. Каталонские нервно курят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 сентября в 19:58
не удивлюсь, если Роналду на своем ютуб-золотом канале скажет, что все это ложь завистников))
и добавить: могу засудить всех. Месси не исключение...
а по теме Роналду прав, спускать подобного рода вещи нельзя.
он ведь не только футболист, но и, своего рода, модель, зарабатывающая приличные гонорары на рекламе + медиа личность.
спустишь один два раза и потом этот поток не остановить.
надо сразу жестко и однозначно показывать свою позицию по этому вопросу.
ну и довести до конца.... а не на словах)
давай, рончик, действуй.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Хитрый Лис (раскрыть)
03 сентября в 19:14, ред.
Скажем немного иначе: Роналду это делает чтобы сохранить репутацию )
rubin kazzzan
rubin kazzzan
03 сентября в 19:06
Интересно было почитать про такие вещи!)
iIIiada
iIIiada
03 сентября в 18:28
Если сыграть в игру "Выпей каждый раз, когда Роналду скажет "я", то после одного интервью можно спиться. Мечта любого психиатра.
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 сентября в 18:15
Нельзя сравнивать их!Амплуа и манера игры разные!Это также тупо как в америке вроде выпустили рейтинг , в котором к примеру находятся Величайший боксер Али и баскетболист Меджик! Ну как решить кто лучше?
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
03 сентября в 18:04
Честно не знаю, просто нашел где-то в инете, уже и не помню...
Я думаю, что возможно и такое. После его жеста того.
ProKop92
ProKop92
03 сентября в 17:53
Универсальность
Стабильность
Успех в разных лигах и со сборной
Рекорды
Популярность далеко за пределами футбола

Роналду – уникальный футболист! Он доказал, что выдающийся ремесленник может быть не хуже и даже в чём-то лучше гениального творца. Месси влюбляет только в футбол. Криш – в спорт.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ sihafazatron (раскрыть)
03 сентября в 17:23
Это реальный баннер или фотошоп?
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Rafael Benitez (раскрыть)
03 сентября в 17:19
тен Хаг делает это, чтобы сохранить работу, а Роналду нападает на других.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
03 сентября в 17:11
А они очень похожи с Тен Хагом. Тен Хаг точно также мусолит два выигранных национальных кубка при каждой критике в его адрес.
Но в МЮ они не ужились, так как у каждого свой устав.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
03 сентября в 17:08
Спасибо, посмеялся. Роналду явно не блещет интеллектом. Например, нападки на Пеле просто смех. Пеле не виноват, что в его время везде не было камер. Да и не важно сколько голов он забил. В первую очередь он трехкратный победитель ЧМ.

Выпады в сторону Месси говорит только о том, что Роналду сам считает, что Месси лучше. Разве №1 стал бы опускать колкости в адрес №2??? Конечно, нет.

Да никогда Роналду и Руни не были друзьями. ЧМ 2006 все помнят.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 сентября в 16:40
Невоспитанный.
sihafazatron
sihafazatron
03 сентября в 16:36
В саудитии его любят))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
03 сентября в 16:31
Больше всего он оскорблял самого себя.. Но его "15-летний" мозг не может этого понять.. Не то воспитание.. Хе.. 🤭😄
Гость
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