От Руни до Месси. Кого оскорблял Криштиану Роналду на протяжении карьеры

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03 сентября 2024, 16:00

Досталось и Хави.

Португальский форвард Криштиану Роналду уже вошел в историю мирового футбола – его считают одним из лучших за все время существования этой игры. Но даже великие вступают в перепалки на поле и за его пределами. Давайте вспомним тех, кому доставалось от Криштиану.

Пеле

Во время интервью с Рио Фердинандом Роналду заявил, что его цель — стать первым игроком, забившим 1000 голов за карьеру. Он отметил, что важно то, что все его голы будут задокументированы.

Скоро я забью 900, а потом и 1000 голов. Если у меня не будет травм, это будет моей целью. Я хочу это сделать. Ранее уже забивали столько? Будет одно отличие от других: все мои голы засняты на видео, так что я могу это доказать.

О самом Пеле Криштиану прямо ничего не говорил, но намек понятен. Книга рекордов Гиннесса приписывает бразильцу 1279 голов, но только 767 из них были забиты в официальных матчах. И, конечно же, далеко не все засняты на видео, поскольку это было в середине прошлого века.

Фердинанд тогда рассмеялся и ответил: «Ты ведь говоришь об Альфредо Ди Стефано, Пеле и Эусебио!» Стоит отметить, что сейчас на счету Роналду 899 мячей. Теоретически он еще может дойти к своей мечте.

Лионель Месси

Сейчас Роналду говорит о Месси профессионально и порой тепло, но так было не всегда. Особенно в разгар их соперничества португалец неоднократно подкалывал аргентинского форварда. Пожалуй, самое дерзкое мнение прозвучало после того, как Месси выиграл «Золотой мяч» в 2021 году. Роналду был явно недоволен этим.

Вскоре после церемонии награждения Роналду написал слово «факты» под постом своих фанатов, где утверждалось, что Месси не заслуживает награды.

Месси может провести скромный сезон, но они всегда найдут способ вручить приз ему. Грабеж. Грязь. Позор. Роналду всегда будет лучшим в истории!

Хави

Испанский полузащитник однажды заявил, что португальцу не повезло родиться в одно время с лучшим игроком в истории футбола — Лионелем Месси.

Какое мне дело до того, что говорит Хави? Это не имеет никакого значения. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Он выиграл все, но никогда не брал «Золотой мяч». У меня их три. Так что мне все равно, что он говорит.

Уэйн Руни

Когда-то они были близкими друзьями в «Манчестер Юнайтед», но можно смело сказать, что отношения между бывшими одноклубниками со временем испортились. Англичанин не скрывал, что считает Месси величайшим игроком всех времен, а это явно задело Роналду.

В разговоре с Пирсом Морганом Криштиану заявил:

Он сказал, что я уже не тот? Вероятно, Уэйн постоянно критикует меня, потому что он закончил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне. Я не буду говорить, что выгляжу лучше него. Но это правда.

Алессандро Флоренци

Роналду был вовлечен в жаркую перепалку с итальянцем в мае 2019 года, когда «Ювентус» встречался с «Ромой».

После того как Флоренци попытался вступить в полемику с Роналду, португалец приложил палец к губам, жестом призывая оппонента замолчать, а затем посмеялся над ростом защитника, показав ему еще один жест рукой.

Сообщается, что во время разговора Роналду сказал:

Ты слишком мал, чтобы разговаривать.

Любопытно, что тогда Флоренци забил гол, а «Рома» выиграла игру со счетом 2:0.

Чо Ги-Сун

Конечно, это далеко не самое громкое имя в данном списке, но его конфликт с Роналду все же будет в нашем списке. Это случилось во время чемпионата мира 2022 года.

Криштиану был недоволен, когда его заменили на 65-й минуте матча против Южной Кореи, поэтому он не очень любезно отнесся к Ги-Суну, когда тот попытался поторопить его с уходом с поля.

Произошло следующее: перед моей заменой игрок сборной Южной Кореи сказал мне быстро уйти. Я сказал ему заткнуться, поскольку у него нет таких полномочий.

Болельщики в Саудовской Аравии

Это отдельная история. Фанаты команды, против которой играет «Аль-Наср», регулярно скандируют фамилию Месси во время матчей, что выводит из себя Криштиану. Однажды он показал вот такой жест трибунам.

Недавно Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Португалии, а это значит, что он наверняка еще с кем-то повздорит.

Сожалеет ли Криштиану о своих поступках? Это знает лишь он один, но вот его слова на прошлой неделе: