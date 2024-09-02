Карпин ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с Глушенковым

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможном конфликте с полузащитником «Зенита» .

Хотелось бы посмотреть на Глушенкова в сборной. Конфликта у меня с игроком быть не может. Это другой уровень. Может быть, претензия, но это точно не конфликт. К тому же я не видел, чтобы Глушенков не хотел выходить на замену.