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Карпин ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с Глушенковым

вчера, 19:42

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном конфликте с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

Хотелось бы посмотреть на Глушенкова в сборной. Конфликта у меня с игроком быть не может. Это другой уровень. Может быть, претензия, но это точно не конфликт. К тому же я не видел, чтобы Глушенков не хотел выходить на замену.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 09:28
Выражение лица Карпина помогло понять)...там ещё и физический контакт был насколько я помню)...
Трезвый повар
Трезвый повар ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:46
Всё правильно ты ответил. Этот чел регулярно троллит Карпина в новостях про Ростов и сборную
Это можно проверить по его комментам
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:56
Это неприязненные отношения, бывает у людей. Но он тренер, а это игрок и не должно такое быть, во благо дела.
ABir
ABir
сегодня в 05:36
Игроков в России много, а тренер сборной один
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:03
Вопрос в другом: понял ли его Зидан ? Допускаю, что француз принял слова Карпина за знак восхищения его игрой.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
И Зидана на место ставил)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:53
Такого не было точно, я видел ту игру. Денисов был невменяем. Он подлетел к Каопину на бровке. Хорошо кто то его ударжал. А какой псих Денисов был знают все. Далее
Никогда, никакого презрения к игрокам Карпин не выражал. Высокомерие было лёгкое, но это другое. Я не возвышаю карпина как человека и тренера, мне он тоже во многом не нравится. Но ведь он тренер и игроки это должны понимать. Разность статусов никто не отменял
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:55
Валера краZавчик!)))
Конфликта нет, но ну его (Глушку) на ...й.)))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:20
А Валера Реалу забивал, вот отсюда и "претензии"
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:15
Что-то вы всё в кучу свалили и своё придумали.
Валера зад никогда не давал и с Денисовым он после этого момента общался спокойно.
Валера легенда нашего футбола, и Глушенкова он имеет право мариновать
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:06
Претензия - не конфликт, трения - не прения, ссора - не скандал, разногласие - не противоречие и т.д. и т.п.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01
"3 гола в ворота Ростова - может быть, претензия, но это точно не конфликт."..))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:31
Перефразируя А.И.Одоевского: " Из искры возгорелось пламя". Когда сборная на мели, и ВСЕ это прекрасно понимают, начинают из пустяков городить огород. Ну не о чем больше говорить в ситуации полнейшего штиля на футбольном горизонте.
drug01
drug01
вчера в 20:17
Главное чтобы не было помех в игре...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:01
Опять "добрые" журналисты в 62е ковыряются!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:59
Конфликт, видимо, есть и источник этого конфликта сам Карпин. Скорее всего Карпин высказывался об игроке с некоторой степенью презрения - за ним это водится. Помню, как-то раз, Карпин с кромки поля задирал Игоря Денисова. Игорь был готов ответить по мужски, вот только Валера повёл себя трусливо.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:46
Ну конфликт не конфликт, но трения наверняка были...
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