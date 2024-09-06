Бергвейн о Кумане: «Я больше не хочу играть под руководством этого тренера»

Нападающий «Аль-Иттихада» Стевен Бергвейн отреагировал на слова главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, который заявил, что «глава футболиста в национальной команде в принципе закрыта» в связи с его переходом из «Аякса» в клуб из Саудовской Аравии. Слова игрока приводит Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.
Если бы он был преданным тренером национальной сборной, он первым делом позвонил бы мне. Теперь мне пришлось услышать это по телевизору. Я также пережил много замечательных моментов с тренером сборной, так что это слишком просто, и я разочарован им.
Бергвейн также высказался о критике Брайана Бробби со стороны специалиста в ноябре прошлого года:
Нельзя так обращаться со своими игроками. Если он продолжит в том же духе, то потеряет весь свой авторитет.
Я всегда считал за честь играть за сборную Нидерландов. Но под руководством этого тренера я этого больше не хочу. Я покончил с тем, кто намеренно изображает меня таким в средствах массовой информации.
в сборной должны быть лучшие из лучших лиг.
в сборной должны быть лучшие из лучших лиг.