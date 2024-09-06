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Бергвейн о Кумане: «Я больше не хочу играть под руководством этого тренера»

вчера, 11:58

Нападающий «Аль-Иттихада» Стевен Бергвейн отреагировал на слова главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, который заявил, что «глава футболиста в национальной команде в принципе закрыта» в связи с его переходом из «Аякса» в клуб из Саудовской Аравии. Слова игрока приводит Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.

Если бы он был преданным тренером национальной сборной, он первым делом позвонил бы мне. Теперь мне пришлось услышать это по телевизору. Я также пережил много замечательных моментов с тренером сборной, так что это слишком просто, и я разочарован им.

Бергвейн также высказался о критике Брайана Бробби со стороны специалиста в ноябре прошлого года:

Нельзя так обращаться со своими игроками. Если он продолжит в том же духе, то потеряет весь свой авторитет.

Я всегда считал за честь играть за сборную Нидерландов. Но под руководством этого тренера я этого больше не хочу. Я покончил с тем, кто намеренно изображает меня таким в средствах массовой информации.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 16:09
Отряд не заменит потери бойца
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:52
Без него сбораная Голландии ничто и Кумана лучше повесит за такое отношение легенде вселенского футбола
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:28
Сам виноват.. Никто тебя не гнал к 🐪🐫.. Все кто там играют - ничего сборной не дают.. ☝️
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:02
Ну и не играй, только шоу из этого не устраивай
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57
Какую-то звезду из себя строит, а на деле средненький футболист
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:23
Я думаю сборные переживёт отсутствие этого игрока
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:12
однако Куман прав)))
в сборной должны быть лучшие из лучших лиг.
Гость
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