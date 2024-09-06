Бергвейн о Кумане: «Я больше не хочу играть под руководством этого тренера»

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вчера, 11:58

Нападающий «Аль-Иттихада» отреагировал на слова главного тренера сборной Нидерландов , который заявил, что «глава футболиста в национальной команде в принципе закрыта» в связи с его переходом из «Аякса» в клуб из Саудовской Аравии. Слова игрока приводит Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf.

Если бы он был преданным тренером национальной сборной, он первым делом позвонил бы мне. Теперь мне пришлось услышать это по телевизору. Я также пережил много замечательных моментов с тренером сборной, так что это слишком просто, и я разочарован им.

Бергвейн также высказался о критике Брайана Бробби со стороны специалиста в ноябре прошлого года: