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Мухин впервые после полученной травмы сыграл в матче

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ЦКВД
ЦКВД
вчера в 19:33
хорошо бы с зенитом) но нельзя так рано ставить после такой травмы) хотя минут10-15 можно попробовать
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:07
Давай наверстай упущенное Максим!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:22
Максим получил травму в октябре 23 года. То-есть, не играл почти год. Тяжко ему будет форму набрать. Но надо стараться и пахать. Удачи Макс!
n2tcc42g7wct
n2tcc42g7wct
вчера в 16:12
Давай Муха ждём твоей помощи в игре ЦСКА
ЦКВД
ЦКВД ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:01
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 15:58
    Если бы ты реально интересовался футболом, а не просто фанател. то знал бы, что Мухин был одним из основных игроков сборной РФ еще в 19-20 лет и сыграл несколько матчей. При этом вызывался в сборную при нескольких тренерах.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:56, ред.
    По заголовку не понял, кто это...
    Прочитал статью и узнал, что Мухин играет за ЦСКА. Раньше, если человек хорошо играл в футбол, его знали все. Сейчас футболистов узнают по скандалам. Впрочем, Мухин пока не засветился ни тут , ни там.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:53, ред.
    Удачного восстановления и поменьше травм.
    ЦКВД
    ЦКВД
    вчера в 15:48
    очень жду возвращение мухина, перед травмой он только на какой позиции не сыграл и везде успешно,если травм не будет думаю он с легкостью займет место в основном составе,как цска,так и сборной
    sa95xfyu8xbb
    sa95xfyu8xbb
    вчера в 15:45
    Это нормально для восстановления формы
    Гость
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