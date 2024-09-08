Мухин впервые после полученной травмы сыграл в матче

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин восстановился после травмы.
Футболист принял участие в спарринге основной и молодёжной команды «армейцев» (0:0).
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин восстановился после травмы.
Футболист принял участие в спарринге основной и молодёжной команды «армейцев» (0:0).
Прочитал статью и узнал, что Мухин играет за ЦСКА. Раньше, если человек хорошо играл в футбол, его знали все. Сейчас футболистов узнают по скандалам. Впрочем, Мухин пока не засветился ни тут , ни там.
Прочитал статью и узнал, что Мухин играет за ЦСКА. Раньше, если человек хорошо играл в футбол, его знали все. Сейчас футболистов узнают по скандалам. Впрочем, Мухин пока не засветился ни тут , ни там.