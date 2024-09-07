Защитник «Зенита» Волков получил разрыв крестообразной связки

Защитник «Зенита» Сергей Волков получил серьёзную травму.
В результате медицинского обследования у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время футболист перенесёт операцию, о сроках полного восстановления станет известно позже.
Ничего не сказано об обстоятельствах травмы.
Что же, выходит это произошло на тренировке ? Можно сказать, что нынешний сезон для Волкова потерян. Желаю ему выдержать это тяжёлое испытание!!!
Ничего не сказано об обстоятельствах травмы.
Что же, выходит это произошло на тренировке ? Можно сказать, что нынешний сезон для Волкова потерян. Желаю ему выдержать это тяжёлое испытание!!!
Еще и Караваев на этом фланге подвержен травмам.
А до этого был хрустальный Фернандес.
Какая-то проклятая позиция после ухода Анюкова)
Еще и Караваев на этом фланге подвержен травмам.
А до этого был хрустальный Фернандес.
Какая-то проклятая позиция после ухода Анюкова)