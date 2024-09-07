Защитник «Зенита» Волков получил разрыв крестообразной связки

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07 сентября 2024, 14:27

Защитник «Зенита» получил серьёзную травму.

В результате медицинского обследования у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время футболист перенесёт операцию, о сроках полного восстановления станет известно позже.