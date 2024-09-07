Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Защитник «Зенита» Волков получил разрыв крестообразной связки

07 сентября 2024, 14:27

Защитник «Зенита» Сергей Волков получил серьёзную травму.

В результате медицинского обследования у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время футболист перенесёт операцию, о сроках полного восстановления станет известно позже.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Глушенкова после травмы
06 сентября
Полузащитник «Оренбурга» Муро вернулся к общекомандным тренировкам
05 сентября
ОфициальноЗащитник «Ахмата» перенёс операцию после разрыва крестообразной связки
04 сентября
ОфициальноЗащитник «Спартака» Чернов выбыл на два месяца из-за травмы
02 сентября
Дивеев восстановится от травмы к ближайшему матчу ЦСКА
02 сентября
Полузащитник «Динамо» Фомин не сыграет за сборную России из-за травмы
28 августа
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 10:39
Срочно нужен шаман.
Хиромант
Хиромант ответ 6k6kznp3ash2 (раскрыть)
07 сентября в 21:59
- Сплюньте, пожалуйста, через левое плечо. Три раза. Ну вам же это не составит особого труда? А я вам за это спасибо скажу!
Хиромант
Хиромант
07 сентября в 21:56
- Сергей, скорейшего восстановления! Травма, конечно, серьёзная. Но... Вспомни Данни... Он три раза "рвал кресты", и ему врачи каждый раз говорили - с футболом надо завязывать. А он всё выходил на поле и играл. Да как играл!
- Ждём возвращения в команду.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
07 сентября в 20:34
Мда... Сам год назад кресты рвал. Только мне никто операцию не делал. Тяжелая хрень....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 сентября в 18:15
Жалко парня. А у него столько надежд было связано с этим переходом. Да и сам переход не гладким вышел. А теперь ему здоровья и терпения. До весны как минимум.
6k6kznp3ash2
6k6kznp3ash2
07 сентября в 17:17
Очень обидно получать такие травмы, карьера может закончиться.
valt134
valt134
07 сентября в 16:27
Бумеранг наряду с Кармой.
ЦКВД
ЦКВД
07 сентября в 16:10
да уж, вот он не в тему в зенит перешел! мало того что игра мягко говоря не шла,еще и травму получил серьезную. конечно желаю ему поправится, но думаю от части,это результат глупейшего перехода в зенит, очень уж пытался доказать что он в зените не запасной,вот и результат. и в игре тупил и травму получил думаю от излишнего рвения показать что он соответствует,хотя все увидели,что он и в подметки караваеву не годится
bgec95kj8h6w
bgec95kj8h6w
07 сентября в 15:42
Что-то как-то не катит у него на болотах
a2xzups3j9k5
a2xzups3j9k5
07 сентября в 15:39
Когда же он успел получить эту травму???
sv_1969
sv_1969
07 сентября в 15:35
Да уж!Неприятная для парня весть!Здоровья!
ProKop92
ProKop92
07 сентября в 14:41
Не повезло парню...
Еще и Караваев на этом фланге подвержен травмам.
А до этого был хрустальный Фернандес.
Какая-то проклятая позиция после ухода Анюкова)
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 14:39
Опять эти злополучные кресты...
Ничего не сказано об обстоятельствах травмы.
Что же, выходит это произошло на тренировке ? Можно сказать, что нынешний сезон для Волкова потерян. Желаю ему выдержать это тяжёлое испытание!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 