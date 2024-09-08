Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник Клаудиньо выбыл на неопределённый срок.
Он заболел, к сожалению. Посмотрим, на сколько выбыл.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник Клаудиньо выбыл на неопределённый срок.
Он заболел, к сожалению. Посмотрим, на сколько выбыл.
- Любой человек может травмироваться и заболеть. А уж у футболистов, с их нагрузками, и постоянными переездами и перелётами, вероятность заболеть возрастает.
- Смеяться и издеваться над проблемой здоровья другого человека - это верх неприличия!!! Я бы даже сказал - не по-Божески!
- Когда вас самих прижмёт какая-то болезнь, - Ох! Как же вам будет приятно почитать о себе в интернете то, что вы сейчас пишите о других...
- Любой человек может травмироваться и заболеть. А уж у футболистов, с их нагрузками, и постоянными переездами и перелётами, вероятность заболеть возрастает.
- Смеяться и издеваться над проблемой здоровья другого человека - это верх неприличия!!! Я бы даже сказал - не по-Божески!
- Когда вас самих прижмёт какая-то болезнь, - Ох! Как же вам будет приятно почитать о себе в интернете то, что вы сейчас пишите о других...