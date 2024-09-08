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Клаудиньо выбыл на неопределённый срок

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Хиромант
Хиромант
вчера в 22:07, ред.
- Господа, товарищи... Мужики, и прочие...
- Любой человек может травмироваться и заболеть. А уж у футболистов, с их нагрузками, и постоянными переездами и перелётами, вероятность заболеть возрастает.
- Смеяться и издеваться над проблемой здоровья другого человека - это верх неприличия!!! Я бы даже сказал - не по-Божески!
- Когда вас самих прижмёт какая-то болезнь, - Ох! Как же вам будет приятно почитать о себе в интернете то, что вы сейчас пишите о других...
pomor45
pomor45
вчера в 20:27
С другой стороны неплохо - меньше будет виражей на поле, больше паса.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 19:24
я лишь прошу болельщиков Спартака поддержать ЦСКА лишь в одном матче,когда приедет зенит,ведь мы были за вас когда вы играли в питере!
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 19:18
никто уже в это не верит) перед спартаком он говорил что вендела не будет) но это радует,семак видит что его команда может и проиграть и раз такие заявления идут,то он побаивается цска так же как боялся спартак где чудом очко спас)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:41
У него животик болит, гулять не пойдет сегодня
Вещий
Вещий
вчера в 17:14, ред.
Что значит заболел.... любая болезнь имеет срок лечения и восстановления.... или я какую то болезнь не знаю...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:13
Если сообщили, что Клаудиньо заболел, то можно было сказать чем... Зачем эти недоговорённости? Выбыл из-за болезни на неопределённый срок - ну и формулировка. Просто заинтриговал Семак...
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:12
Так себе новость...
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