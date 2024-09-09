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Игрок сборной Финляндии рассказал о том, как перенёс опухоль мозга

вчера, 20:39
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндия21:45 Не начался

Полузащитник сборной Финляндии Илмари Нисканен рассказал о том, как столкнулся с тяжёлым диагнозом. Слова футболиста приводит The Sun со ссылкой на The Times.

В 18 лет игроку диагностировали опухоль мозга, он прошёл лечение и в итоге смог выздороветь. Сейчас он выступает за английский «Эксетер» из третьей лиги. 10 сентября национальной команде предстоит выездной матч с Англией в рамках Лиги наций.

Это было сложно, особенно для моей семьи и друзей, но по какой-то причине я на самом деле был довольно спокоен. На протяжении всего процесса я доверял врачу. Чувствовал, что действительно с нетерпением жду операции, чтобы избавиться от опухоли. Я помню даже ночь перед операцией, чувствовал себя очень хорошо и был просто рад, что смог пройти через это и добиться удаления опухоли, теперь я живу нормальной жизнью.

Медицинская помощь была настолько хороша, что я мог быть спокоен большую часть времени в течение всего процесса.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:08
Вип закончился у меня?
Можно продлить?))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:06
Повезло ещё, что медицина там на уровне.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:43
Медикам - Респект, игроку - здравствовать!
Гость
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