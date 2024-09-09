Игрок сборной Финляндии рассказал о том, как перенёс опухоль мозга

Полузащитник сборной Финляндии Илмари Нисканен рассказал о том, как столкнулся с тяжёлым диагнозом. Слова футболиста приводит The Sun со ссылкой на The Times.
В 18 лет игроку диагностировали опухоль мозга, он прошёл лечение и в итоге смог выздороветь. Сейчас он выступает за английский «Эксетер» из третьей лиги. 10 сентября национальной команде предстоит выездной матч с Англией в рамках Лиги наций.
Это было сложно, особенно для моей семьи и друзей, но по какой-то причине я на самом деле был довольно спокоен. На протяжении всего процесса я доверял врачу. Чувствовал, что действительно с нетерпением жду операции, чтобы избавиться от опухоли. Я помню даже ночь перед операцией, чувствовал себя очень хорошо и был просто рад, что смог пройти через это и добиться удаления опухоли, теперь я живу нормальной жизнью.
Медицинская помощь была настолько хороша, что я мог быть спокоен большую часть времени в течение всего процесса.
Можно продлить?))
Можно продлить?))