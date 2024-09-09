Игрок сборной Финляндии рассказал о том, как перенёс опухоль мозга

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вчера, 20:39

Полузащитник сборной Финляндии рассказал о том, как столкнулся с тяжёлым диагнозом. Слова футболиста приводит The Sun со ссылкой на The Times.

В 18 лет игроку диагностировали опухоль мозга, он прошёл лечение и в итоге смог выздороветь. Сейчас он выступает за английский «Эксетер» из третьей лиги. 10 сентября национальной команде предстоит выездной матч с Англией в рамках Лиги наций.