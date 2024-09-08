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«Реал» подтвердил, что Милитао получил мышечную травму

вчера, 19:16

Пресс-служба «Реала» сообщила, что защитник Эдер Милитао получил травму в расположении сборной Бразилии.

У футболиста диагностировали мышечную травму из-за чрезмерного напряжения прямой мышцы бедра правой ноги.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:20
Вот вам и результат. Сколько я уже говорил об этом?! Ни к чему хорошему не приведёт это расширение турниров.
ProKop92
ProKop92 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:51
Вырисовывается общая проблема футбола : недостаточное количество дней для отдыха у футболистов топового уровня.
Отсюда и куча травм у игроков.
Теперь вы понимаете Челси, у которого два с половиной состава? 😂
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:25
В Реале вырисовываются проблемы с защитой
Гость
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