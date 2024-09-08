«Реал» подтвердил, что Милитао получил мышечную травму

Пресс-служба «Реала» сообщила, что защитник Эдер Милитао получил травму в расположении сборной Бразилии.
У футболиста диагностировали мышечную травму из-за чрезмерного напряжения прямой мышцы бедра правой ноги.
Пресс-служба «Реала» сообщила, что защитник Эдер Милитао получил травму в расположении сборной Бразилии.
У футболиста диагностировали мышечную травму из-за чрезмерного напряжения прямой мышцы бедра правой ноги.
Отсюда и куча травм у игроков.
Теперь вы понимаете Челси, у которого два с половиной состава? 😂
Отсюда и куча травм у игроков.
Теперь вы понимаете Челси, у которого два с половиной состава? 😂