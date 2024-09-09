Стали известны сроки восстановления полузащитника «Барселоны» Берналя

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вчера, 15:20

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании до 17 лет сегодня успешно перенёс операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки и бокового мениска левого колена. Игрок был прооперирован доктором Жоаном Карлесом Монллау под присмотром медицинской службы «сине-гранатовых». Ожидается, что Берналь сможет вернуться на поле через год.

Напомним, 17-летний опорный полузащитник — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне Ла Лиги он провёл 3 матча и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Берналя в 1 миллион евро.