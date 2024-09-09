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Стали известны сроки восстановления полузащитника «Барселоны» Берналя

вчера, 15:20

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании до 17 лет Марк Берналь сегодня успешно перенёс операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки и бокового мениска левого колена. Игрок был прооперирован доктором Жоаном Карлесом Монллау под присмотром медицинской службы «сине-гранатовых». Ожидается, что Берналь сможет вернуться на поле через год.

Напомним, 17-летний опорный полузащитник — воспитанник «Барселоны». В текущем сезоне Ла Лиги он провёл 3 матча и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Берналя в 1 миллион евро.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:46
Тот факт, что он смог провести несколько матчей в Ла Лиге, даже в таком молодом возрасте, говорит о его потенциале и обещающих перспективах. Через год он вернется на поле в полной форме и продолжит развиваться как игрок. Ему предстоит пройти сложный путь реабилитации, но если он сможет преодолеть этот период, его карьера в Барселоне и сборной Испании может стать ещё более успешной.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:30
Скорейшего выздоровления парню...и надеюсь это травмы не станут хроническими. Берналь отличный игрок Барсы))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:30
Фигасе сроки восстановления...
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