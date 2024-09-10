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Шунин сообщил о переговорах с клубом из Саудовской Аравии

вчера, 20:33

Экс-вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о возможном переходе в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

Начну с того, что тренируюсь каждый день. В свободное время чуть-чуть уделяю время теннису и паделу. В теннисе есть движения, похожие на вратарские, где важна скорость реакции.

Из Саудовской Аравии есть интерес. Одно из предложений было от команды, которая только заработала повышение, поэтому я отказался. Второе предложение ещё в силе. Мне интересна эта страна, чемпионат — там много классных футболистов, новый опыт. Команду пока раскрывать не буду.

Идут переговоры. Это был бы классный опыт, тем более это клуб из столицы. Мне важно, чтобы команда боролась за высокие места. Финансовая часть тоже имеет значение — у меня несколько направлений бизнеса, поэтому цели играть за любые деньги нет. Есть ещё один момент: я до сих пор не очень представляю себя в форме другой команды, в других цветах, кроме «Динамо». Пытался представить — не получается. Чтобы выкладываться на 100%, отдавать всего себя, мне нужно понимать, ради чего я это делаю.

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Все комментарии
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112910415
сегодня в 11:01
вперёд, к новым вызовам !
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:45, ред.
Ну и напустил туману Антон Владимирович. Если озвучил возможный вариант продолжения своей карьеры, то можно предположить, что переговоры походят к логическому завершению и в самое ближайшее время будет озвучено место работы, где футболист в итоге окажется, иначе бы не делал намёков на столицу, амбиции клуба и цвета его формы. И если, идти пошагово и анализировать его интервью, ...там много классных футболистов,...клуб из столицы,...команда борется за высокие места,...не очень представляю себя в форме другой команды, в других цветах, кроме «Динамо», то делаю вывод, что все эти намёки наводят на мысль, речь идёт о футбольном клубе из столицы Эр-Рияда Аль-Хиляль. Прошлогодний чемпион Саудовской Аравии, кстати и сейчас лидирующий в чемпионате, который имеет в своём составе классных футболистов Малкома и Неймара и других. И последний аргумент о котором упоминал Шунин это клубные цвета формы, она тоже как и у Динамо белая и синяя. Ну как-то так, мечтаю на досуге. Ждём продолжения интриги.
Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:13
Видно поиздержался Антон, если к шейхам подался.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:44
Всё равно больше шансов играть у Шунина нет, хоть денег заработает. Если его ещё подпишут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:43
Антоша - да ты богат ? ! )
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