Стали известны условия возможной аренды Гуарирапы в ЦСКА

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вчера, 15:59

Инсайдер Андрей Панков рассказал о деталях возможной аренды нападающего «Сочи» в ЦСКА .

В сделке заинтересованы обе команды. Однако «Сочи» хочет получить от москвичей деньги. Поэтому аренда будет с обязательным правом выкупа.