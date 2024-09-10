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Стали известны условия возможной аренды Гуарирапы в ЦСКА

вчера, 15:59

Инсайдер Андрей Панков рассказал о деталях возможной аренды нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы в ЦСКА.

В сделке заинтересованы обе команды. Однако «Сочи» хочет получить от москвичей деньги. Поэтому аренда будет с обязательным правом выкупа.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:05, ред.
Взять...купить...выкрасть...выманить...наобещать...всё что угодно...но заполучить данного игрока....
Этот парень по-моему будет украшением не только ЦСКА...но и Лиги в целом....
ЦСКА удачи в сделке !!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:23
ЦСКА нужен нападающий, а Сауля ?????
Разве что как свободный агент.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:15
Венесуэлец очень прилично себя показал ещё в РПЛ...
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:12
Детали сделки говорят о том, что обе стороны заинтересованы в достижении выгодного для себя результата. ЦСКА сможет протестировать игрока, а Сочи – заработать деньги, что выглядит как разумное решение.
jfzbzk8cuztt
jfzbzk8cuztt
вчера в 16:43
А цска что хотел бесплатно взять, интересно, а где миллионы Почты России. полученные ранее?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:33
ЦСКА вряд ли на это пойдет. У них банально нет денег. Сейчас живут с продажи Чалова. Если зимой кого либо продадут, например Файзулаева или Давилу. тогда покупки возможны. А сейчас пришли двое бесплатно. Это Рифат и Койта. Свободные агенты. Только таких ЦСКА БЕРЕТ. а ПОКУПКИ , УВЫ НЕТ.
yc3b7yhr7m6t
yc3b7yhr7m6t
вчера в 16:01
В итоге должны договориться как-нибудь
Гость
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