Стали известны условия возможной аренды Гуарирапы в ЦСКА

Инсайдер Андрей Панков рассказал о деталях возможной аренды нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы в ЦСКА.
В сделке заинтересованы обе команды. Однако «Сочи» хочет получить от москвичей деньги. Поэтому аренда будет с обязательным правом выкупа.
Инсайдер Андрей Панков рассказал о деталях возможной аренды нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы в ЦСКА.
В сделке заинтересованы обе команды. Однако «Сочи» хочет получить от москвичей деньги. Поэтому аренда будет с обязательным правом выкупа.
Этот парень по-моему будет украшением не только ЦСКА...но и Лиги в целом....
ЦСКА удачи в сделке !!!!!!!!
Этот парень по-моему будет украшением не только ЦСКА...но и Лиги в целом....
ЦСКА удачи в сделке !!!!!!!!
Разве что как свободный агент.
Разве что как свободный агент.