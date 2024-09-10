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Шунин рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были в России

вчера, 10:32

Вратарь Антон Шунин рассказал, куда он мог перейти после ухода из «Динамо»:

«Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать — и не вернулись. Был вариант с «Динамо» Махачкала: мы тоже всё обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:43
Времени думать осталось совсем мало. Если нет конкретных предложений, то скорее всего ничего и не надумается.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:36
Судя по его ответам, Шунин ещё хочет играть, но и уезжать далеко за МКАД не хочет. С дрегой стороны никто кроме Динамо в РПЛ ему работу не предложил, правда ещё остаются клубы из низших лиг, но самолюбие не позволяет ему пойти на это. Разумнее будет принять предложение, которое ещё пока в силе от своег родного клуба и идти работать в академию Динамо.
Болейте за своих, а не против чужих!
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:25
Остальным оказался не нужен.
В структуре Динамо пускай остается, может чем пригодится
Вещий
Вещий
вчера в 11:58
Оставайся в структуре Динамо и нечего ничего искать.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 11:26
Удачи!
112910415
112910415
вчера в 11:18
всё слишком сложно оказалось
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:18
Остаётся пожелать успехов в спортивной карьере!
Donkert
Donkert
вчера в 11:02
В таком возрасте пора завязывать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:40
Так Шунин нашёл себе клуб или нет?
Судя по тем предложениям, о которых Антон рассказывал, очередь за ним не выстраивается. Даже с Химками не получилось. Лучше бы он выбрал Махачкалу ...
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