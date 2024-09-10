Шунин рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были в России

Вратарь рассказал, куда он мог перейти после ухода из «Динамо»:

«Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать — и не вернулись. Был вариант с «Динамо» Махачкала: мы тоже всё обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве.