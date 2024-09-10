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«Сьон» может подписать Дзюбу и Джикию

вчера, 16:46

Президент «Сьона» Кристиан Константин допустил подписание нападающего Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии на правах свободных агентов:

Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:33
Видимо, совсем дела плохи у Сьона, раз побираются.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:42
Сьон, а почему бы и нет?
- Отличный вариант. Европа, предгорные луга живописных Альп. Почему бы не подумать о завершении футбольной карьеры в райских условиях, а может прикупив землицы с виноградником или пасекой, обзавестись собственным шале и пустить там корни, и как говорил Абдулла в известном кинофильме: Что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
Болейте за своих, а не против чужих!
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:13
С чего это вдруг швейцарский клуб стал интересоваться сбитыми российскими лётчиками и даже бомбовозом))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:07
Ого, ничего так планы у скромного клуба! Посмотрим, что у них в итоге выйдет)
n9c9smav8frk
n9c9smav8frk
вчера в 18:04
Про усиление если, то это не по адресу
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:37
Интересное высказывание, а ещё будет интересно если это окажется правдой и в швейцарском Сьоне сформируется российская колония футболистов.
Дзюбе 36 лет, но может сыграть на опыте, тем более и в более молодом возрасте скорость была не его коньком.
Джикии будет 31 и по футбольным меркам это нормальный возраст.
Антохе 28 лет и это самый расцвет для футболиста.
Так, что эта троица может принести много помощи Сьону, буду не против появлению ещё российских игроков, уж очень хочется посмотреть, что получится.
Так, что удачи!!!
Вещий
Вещий
вчера в 17:25
До зимы еще далеко, поэтому все может измениться....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:08
Вова, ты не обратил внимание на оговорку " Рассмотри в зимнее трансферное окно" Это означает. Не нужны оба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:07
Допустить, не значит подписать !)
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:04
Не знаю, что тут хорошего. Дзюба уже не молод, и не факт, что он сможет играть на высоком уровне в этом чемпионате. А Джикия, конечно, опытный защитник, но его последние сезоны не были впечатляющими. Я бы не стал слишком радоваться.
gqqnv75pu2f2
gqqnv75pu2f2
вчера в 16:57
Сьон хочет развалиться?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:56, ред.
Пылесос что ли этот Сьон...)))
s38na5bpn5b9
s38na5bpn5b9
вчера в 16:54
Хорошая компания собирается доить Сьон.
Гость
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