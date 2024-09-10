«Сьон» может подписать Дзюбу и Джикию

Президент «Сьона» Кристиан Константин допустил подписание нападающего Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии на правах свободных агентов:
Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления.
Президент «Сьона» Кристиан Константин допустил подписание нападающего Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии на правах свободных агентов:
Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления.
- Отличный вариант. Европа, предгорные луга живописных Альп. Почему бы не подумать о завершении футбольной карьеры в райских условиях, а может прикупив землицы с виноградником или пасекой, обзавестись собственным шале и пустить там корни, и как говорил Абдулла в известном кинофильме: Что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
Болейте за своих, а не против чужих!
- Отличный вариант. Европа, предгорные луга живописных Альп. Почему бы не подумать о завершении футбольной карьеры в райских условиях, а может прикупив землицы с виноградником или пасекой, обзавестись собственным шале и пустить там корни, и как говорил Абдулла в известном кинофильме: Что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
Болейте за своих, а не против чужих!