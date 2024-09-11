Винисиус извинился за поражение Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор извинился на поражение от Парагвая (0:1) в матче квалификации на чемпионат мира-2026:
Мы знаем, в какой ситуации оказались, и хотим любой ценой вывести Бразилию из нее (команда занимает 6-е место после 8 туров — прим.). Мы подумаем о том, что можно сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и выигрывать в каждом матче. Бразилия не имеет права показывать такую игру и терять очки. Мы должны принять всю критику и как можно скорее прийти в себя, чтобы вывести нашу команду на первое место.
Большинство бразильских футболистов играют в топ-клубах. Несколько человек претендуют на Золотой Мяч.
Почему эти звёзды, собравшись вместе, ничего не могут показать на поле? Главный тренер сборной несет какую-то чушь про финал, когда Бразилия может не попасть на Чемпионат мира. Почему он, до сих пор, не получил чёрную метку от Федерации футбола Бразилии? Кстати, если мне не изменяет память ,Бразилия единственная команда, которая участвовала во всех Чемпионатах мира.
Большинство бразильских футболистов играют в топ-клубах. Несколько человек претендуют на Золотой Мяч.
Почему эти звёзды, собравшись вместе, ничего не могут показать на поле? Главный тренер сборной несет какую-то чушь про финал, когда Бразилия может не попасть на Чемпионат мира. Почему он, до сих пор, не получил чёрную метку от Федерации футбола Бразилии? Кстати, если мне не изменяет память ,Бразилия единственная команда, которая участвовала во всех Чемпионатах мира.