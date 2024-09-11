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Винисиус извинился за поражение Бразилии

вчера, 10:13
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор извинился на поражение от Парагвая (0:1) в матче квалификации на чемпионат мира-2026:

Мы знаем, в какой ситуации оказались, и хотим любой ценой вывести Бразилию из нее (команда занимает 6-е место после 8 туров — прим.). Мы подумаем о том, что можно сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и выигрывать в каждом матче. Бразилия не имеет права показывать такую игру и терять очки. Мы должны принять всю критику и как можно скорее прийти в себя, чтобы вывести нашу команду на первое место.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:57, ред.
Причина неудачных игр бразильцев одна: все они звёзды и, что для них печально, каждый из них знает об этом. Совет им один: забыть о своей звёздности и, превратившись в коллектив единомышленников, стать одним целым. Тогда всё будет нормально.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:38, ред.
Бразилия давно сборная "одна из" вроде Венесуэлы или Занзибара.
Три чемпионства "королей футбола" сделал Пеле, не 1 как у Месси притянутого за уши левыми пенальти самого бесполезного игрока ЧМ2022 с самым косым ударом и самым плохим показателем паса.
А Пеле, лучший игрок в истории футбола протянувший сборную Бразилии к чемпионству в мире три раза.
8nxqnxagtnec
8nxqnxagtnec
вчера в 11:30
Забавно, что когда футболисты не извиняются за провальную игру, люди склонны думать: вот мразь, проиграли, мог бы и извиниться перед болельщиками.
А когда извиняются - кому нужны твои извинения?

:))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:18
Сколько раз заплакал?
112910415
112910415
вчера в 11:03
когда играть-то будешь, разговорчивый ?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:33
Винисиус, вы должны головы пеплом посыпать. Кому нужны твои извинения.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:32
Это просто какой-то позор....
Большинство бразильских футболистов играют в топ-клубах. Несколько человек претендуют на Золотой Мяч.
Почему эти звёзды, собравшись вместе, ничего не могут показать на поле? Главный тренер сборной несет какую-то чушь про финал, когда Бразилия может не попасть на Чемпионат мира. Почему он, до сих пор, не получил чёрную метку от Федерации футбола Бразилии? Кстати, если мне не изменяет память ,Бразилия единственная команда, которая участвовала во всех Чемпионатах мира.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:21
Извинился? Теперь его должны понять и простить?
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