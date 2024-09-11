Винисиус извинился за поражение Бразилии

Нападающий сборной Бразилии извинился на поражение от Парагвая (0:1) в матче квалификации на чемпионат мира-2026:

Мы знаем, в какой ситуации оказались, и хотим любой ценой вывести Бразилию из нее (команда занимает 6-е место после 8 туров — прим.). Мы подумаем о том, что можно сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и выигрывать в каждом матче. Бразилия не имеет права показывать такую игру и терять очки. Мы должны принять всю критику и как можно скорее прийти в себя, чтобы вывести нашу команду на первое место.