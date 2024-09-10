Моуриньо: «Осимхен — отличный игрок. Мне не нравится, что он много падает»

Главный тренер «Фенербахче» высказался о нападающем , который на правах аренды перешёл из «Наполи» в «Галатасарай».

Виктор Осимхен — отличный игрок. Если бы я был в клубе, у которого есть возможность заплатить 70-75 миллионов евро, я бы купил его. У меня с ним очень хорошие отношения. Мне просто не нравится, как он себя ведёт, он много падает на землю. В последний раз, когда мы были соперниками, я сказал ему: «Ты один из двух лучших африканских игроков, наряду с Салахом». Он отличный игрок для «Галатасарая» и Суперлиги.