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Моуриньо: «Осимхен — отличный игрок. Мне не нравится, что он много падает»

вчера, 23:57

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо высказался о нападающем Викторе Осимхене, который на правах аренды перешёл из «Наполи» в «Галатасарай».

Виктор Осимхен — отличный игрок. Если бы я был в клубе, у которого есть возможность заплатить 70-75 миллионов евро, я бы купил его. У меня с ним очень хорошие отношения. Мне просто не нравится, как он себя ведёт, он много падает на землю. В последний раз, когда мы были соперниками, я сказал ему: «Ты один из двух лучших африканских игроков, наряду с Салахом». Он отличный игрок для «Галатасарая» и Суперлиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:49
это он правильно сказал !
a6tkckued7gu
a6tkckued7gu
сегодня в 07:38
А вот с координацией к него не очень...
9sqdhk7sfmzc
9sqdhk7sfmzc
сегодня в 07:33
Здесь с Жозе трудно не согласиться, у Вити манера такая играть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:48
Мне тоже не нравится то что Моуриньо падает как тренер
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:19
Витя просто пьяный Моур!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:52, ред.
Моуриньо недосказывает... Витя не просто часто падает на землю, а делает это на лицо (либо другую часть своей башки).
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:32
Моуриньо рассказывает об Осимхене, при этом явно любуется собой. Кстати, это не дело обсуждать чужие приобретения. Самовлюблённый португалец просто хочет, чтобы о нём помнили и говорили.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:02
Неваляшка... Нужно учиться на ногах стоять...
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