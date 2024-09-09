Вратарь «Ливерпуля» Келлехер заявил о желании покинуть клуб

Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер рассказал о том, что хотел покинуть клуб для получения большего количества игрового времени.
Я ясно дал понять в последние несколько лет, что хочу куда-то пойти и стать номером один. Клуб принял решение заполучить вратаря (Мамардашвили), что создаёт впечатление, будто они решили пойти в другом направлении. «Ливерпуль» также отклонил несколько предложений. Не всегда я могу полностью принять решение. Мои амбиции ясны. Я достаточно хорош и хочу играть неделю за неделей.
понятно, что они хотят играть регулярно за Реал и Ливерпуль.
Понять можно. Столько терпеть , ждать, своего часа, показать великолепную игру...и получить по носу.
понятно, что они хотят играть регулярно за Реал и Ливерпуль.
Понять можно. Столько терпеть , ждать, своего часа, показать великолепную игру...и получить по носу.
Пусть аллисона "закажет")
Пусть аллисона "закажет")