Вратарь «Ливерпуля» Келлехер заявил о желании покинуть клуб

Вратарь «Ливерпуля» рассказал о том, что хотел покинуть клуб для получения большего количества игрового времени.

Я ясно дал понять в последние несколько лет, что хочу куда-то пойти и стать номером один. Клуб принял решение заполучить вратаря (Мамардашвили), что создаёт впечатление, будто они решили пойти в другом направлении. «Ливерпуль» также отклонил несколько предложений. Не всегда я могу полностью принять решение. Мои амбиции ясны. Я достаточно хорош и хочу играть неделю за неделей.