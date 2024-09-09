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Вратарь «Ливерпуля» Келлехер заявил о желании покинуть клуб

вчера, 22:19

Вратарь «Ливерпуля» Куимхин Келлехер рассказал о том, что хотел покинуть клуб для получения большего количества игрового времени.

Я ясно дал понять в последние несколько лет, что хочу куда-то пойти и стать номером один. Клуб принял решение заполучить вратаря (Мамардашвили), что создаёт впечатление, будто они решили пойти в другом направлении. «Ливерпуль» также отклонил несколько предложений. Не всегда я могу полностью принять решение. Мои амбиции ясны. Я достаточно хорош и хочу играть неделю за неделей.

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Все комментарии
5muj297cjzxb
5muj297cjzxb
сегодня в 04:28
Желание играть приветствуется,таких надо отпускать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
Лунин, теперь Келлехер.
понятно, что они хотят играть регулярно за Реал и Ливерпуль.
Понять можно. Столько терпеть , ждать, своего часа, показать великолепную игру...и получить по носу.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:48, ред.
Вот она судьба вратаря... Кто-то обязательно становится первым номером, кто-то вторым... А ещё есть остальные. Келлехер, скорее всего, перешёл к остальным потому, что грузина взяли вторым, Куимхин просто хочет играть, но он не слишком настойчив...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:43
Да он точно заслужил играть, а не лавку греть...
Пусть аллисона "закажет")
drug01
drug01
вчера в 22:37
Конечно для игрока важно больше играть в футбол!
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