Агент Николсона: «В этом сезоне Шамар останется в „Спартаке“»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» , ответил на вопрос о будущем футболиста.

У Шамара долгосрочный контракт со «Спартаком». Вместе с клубом и тренером было принято решение, что в этом сезоне он останется в команде, потому что клуб в нем нуждается.