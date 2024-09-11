Агент Николсона: «В этом сезоне Шамар останется в „Спартаке“»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о будущем футболиста.
У Шамара долгосрочный контракт со «Спартаком». Вместе с клубом и тренером было принято решение, что в этом сезоне он останется в команде, потому что клуб в нем нуждается.
Его купили за 8 млн евро....переплатив согласно кпд в 8 раз....
Ну не 8 раз же его в аренды отдавать....
Пусть играет....парень то неплохой....слегка старание опережает умение.....
Но может фортанёт в этом сезоне...
Его купили за 8 млн евро....переплатив согласно кпд в 8 раз....
Ну не 8 раз же его в аренды отдавать....
Пусть играет....парень то неплохой....слегка старание опережает умение.....
Но может фортанёт в этом сезоне...