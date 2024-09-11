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Агент Николсона: «В этом сезоне Шамар останется в „Спартаке“»

вчера, 20:48

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о будущем футболиста.

У Шамара долгосрочный контракт со «Спартаком». Вместе с клубом и тренером было принято решение, что в этом сезоне он останется в команде, потому что клуб в нем нуждается.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:49, ред.
Аморал усиляется теми кто умеет играть....кто не умеет играть и теми у кого уже есть контракт...

Его купили за 8 млн евро....переплатив согласно кпд в 8 раз....
Ну не 8 раз же его в аренды отдавать....
Пусть играет....парень то неплохой....слегка старание опережает умение.....
Но может фортанёт в этом сезоне...
ABir
ABir
вчера в 23:48
Шамар себя еще покажет!
lotsman
lotsman
вчера в 22:06
Естественно останется, поскольку времени на поиск новой команды уже нет.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:37
Видимо просто не кому он не нужен.
Брулин
Брулин
вчера в 21:06
Уж лучше Веллитона подписать, он сейчас сильнее и Мелёшина и Николссона и Жозе
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:59, ред.
Прям в сезоне? То есть зимой нам тоже не ждать усиления? Ну хоть бы вингера привезли
Гость
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