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Завтра «Локомотив» объявит о переходе защитника сборной Мексики Монтеса

вчера, 14:00

Защитник «Альмерии» и сборной Мексики Сесар Монтес станет игроком «Локомотива». Он уже находится в Москве и проходит медицинский осмотр для «красно-зелёных». Сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Монтес подпишет контракт по схеме «3+1». В «Локомотиве» футболист будет зарабатывать 1,4 миллиона евро за сезон. Завтра о трансфере объявят официально.

Напомним, Монтес перешёл в «Альмерию» из «Эспаньола» в сентябре 2023 года. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл 21 матч в Ла Лиге (5 жёлтых карточек) и один матч в Кубке Испании (2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает Монтеса в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ LOKis09 (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Почему у вас на аватарке Модест Петрович ? Вроде, он никакого отношения к футболу не имеет. В любом случае за него вам лайк.
К вам только одна убедительная просьба: не спрашивайте у меня, кто это такой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:13
Сомневаюсь, что заиграет у нас. Не в том смысле, что не будет двигать нижними конечностями, а в том, что наш футбол в отличие от их скоростного и техничного ( и даже полускоростного) в корне отличается от футбола, к которому он привык. Как бы не "загрустил" он у нас, особенно когда начнутся российские морозы, под которыми я подразумеваю плюс 10 на термометре.
Посмотрим...последим...оценим. Это мы умеем. Хлебом нас не корми. А вообще, желаю удачи.
Сп62
Сп62
вчера в 19:04
Ну что ж, скромненько и со вкусом. Удачи в России.
баск
баск
вчера в 16:45, ред.
Монтес- личность любопытная, имеющая недетскую историю взаимоотношений
с европейскими клубами..))

Летом 22 года Динамо практически удалось договориться с ним и его
Монтерреем, Монтес сидел на чемоданах, а его мама вовсю раздавала интервью
мексиканской прессе про то, как отважно её сын поедет щас в страну снегов
и медведей.

Но сделка сорвалась, щас уже не помню- то ли из-за проблем с расчётами,
которые в тот период ещё не научились урегулировать, то ли Монтес уступил давлению на него в связи с санкциями.

Монтес потерял полгода и лишь зимой перебрался в Европу, в Эспаньол.
Однако, помочь Эспаньолу не смог, периодически даже выпадая из состава.
Эспаньол по итогам сезона 22/23 вылетел в пердив.

Летом 23го года Динамо снова попыталось выдернуть Монтеса и контракт
был готов, но буквально в последние пару дней перед закрытием испанского
окна в Эспаньол обратилась Альмерия и, испытывая дефицит центрдефов, предложила за игрока целых 14 лямов, вдвое больше рыночной цены.

Эспаньол, разумеется, вытянул от радости хобот и мгновенно согласился, и Альмерия увела Монтеса буквально флажке.
Только Альмерии это ничуть не помогло и она тоже вылетела с Монтесом.

Для мекса снова, уже летом 24го года, встал вопрос о переходе, чтобы не играть в пердиве. Динамо на этот раз от мекса отстало, поскольку проблема
с центрдефами к этому моменту у нас в команде потихоньку уладилась.

Локомотив же, так уж получается, стал злым гением для Алмерии, которой
пришлось продемонстрировать отличное умение вести бизнес по-русски-
купить за 14 и через год продать за 6 это очень круто)))

Удачи Локомотиву с Монтесом.
Может хоть на сей раз этот мекс преодолеет свою неудачную карму и принесёт пользу себе и своей новой команде..)
zg4umfy879ys
zg4umfy879ys
вчера в 16:07
Сначала купят, а потом будут думать как его подешевле выгнать...
LOKis09
LOKis09 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:58
Взгляните на состав "Локомотива" и сравните с "Зенитом" и другими клубами...
h56a6cxj7x97
h56a6cxj7x97 ответ qkhqgzg9bfq3 (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
В каком таком возрасте?
27 лет самый расцвет для футболиста.
657f58judgh7
657f58judgh7 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:27
Вы явно не следите за нашим футболом, а только пишите злобные комментария.
В Локо почти нет легионеров, всего 2!!!
А что плохого в паре тройке легионеров хорошего качества?
qkhqgzg9bfq3
qkhqgzg9bfq3
вчера в 14:26
Не понятно что в таком возрасте.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:12
И снова иностранец...
Когда уж россиян начнут подписывать?
Надоели эти Доны Педры многочисленные.
Гость
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