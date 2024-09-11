Завтра «Локомотив» объявит о переходе защитника сборной Мексики Монтеса

Защитник «Альмерии» и сборной Мексики Сесар Монтес станет игроком «Локомотива». Он уже находится в Москве и проходит медицинский осмотр для «красно-зелёных». Сумма трансфера составит 6 миллионов евро.
Монтес подпишет контракт по схеме «3+1». В «Локомотиве» футболист будет зарабатывать 1,4 миллиона евро за сезон. Завтра о трансфере объявят официально.
Напомним, Монтес перешёл в «Альмерию» из «Эспаньола» в сентябре 2023 года. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл 21 матч в Ла Лиге (5 жёлтых карточек) и один матч в Кубке Испании (2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает Монтеса в 3 миллиона евро.
с европейскими клубами..))
Летом 22 года Динамо практически удалось договориться с ним и его
Монтерреем, Монтес сидел на чемоданах, а его мама вовсю раздавала интервью
мексиканской прессе про то, как отважно её сын поедет щас в страну снегов
и медведей.
Но сделка сорвалась, щас уже не помню- то ли из-за проблем с расчётами,
которые в тот период ещё не научились урегулировать, то ли Монтес уступил давлению на него в связи с санкциями.
Монтес потерял полгода и лишь зимой перебрался в Европу, в Эспаньол.
Однако, помочь Эспаньолу не смог, периодически даже выпадая из состава.
Эспаньол по итогам сезона 22/23 вылетел в пердив.
Летом 23го года Динамо снова попыталось выдернуть Монтеса и контракт
был готов, но буквально в последние пару дней перед закрытием испанского
окна в Эспаньол обратилась Альмерия и, испытывая дефицит центрдефов, предложила за игрока целых 14 лямов, вдвое больше рыночной цены.
Эспаньол, разумеется, вытянул от радости хобот и мгновенно согласился, и Альмерия увела Монтеса буквально флажке.
Только Альмерии это ничуть не помогло и она тоже вылетела с Монтесом.
Для мекса снова, уже летом 24го года, встал вопрос о переходе, чтобы не играть в пердиве. Динамо на этот раз от мекса отстало, поскольку проблема
с центрдефами к этому моменту у нас в команде потихоньку уладилась.
Локомотив же, так уж получается, стал злым гением для Алмерии, которой
пришлось продемонстрировать отличное умение вести бизнес по-русски-
купить за 14 и через год продать за 6 это очень круто)))
Удачи Локомотиву с Монтесом.
Может хоть на сей раз этот мекс преодолеет свою неудачную карму и принесёт пользу себе и своей новой команде..)
с европейскими клубами..))
Летом 22 года Динамо практически удалось договориться с ним и его
Монтерреем, Монтес сидел на чемоданах, а его мама вовсю раздавала интервью
мексиканской прессе про то, как отважно её сын поедет щас в страну снегов
и медведей.
Но сделка сорвалась, щас уже не помню- то ли из-за проблем с расчётами,
которые в тот период ещё не научились урегулировать, то ли Монтес уступил давлению на него в связи с санкциями.
Монтес потерял полгода и лишь зимой перебрался в Европу, в Эспаньол.
Однако, помочь Эспаньолу не смог, периодически даже выпадая из состава.
Эспаньол по итогам сезона 22/23 вылетел в пердив.
Летом 23го года Динамо снова попыталось выдернуть Монтеса и контракт
был готов, но буквально в последние пару дней перед закрытием испанского
окна в Эспаньол обратилась Альмерия и, испытывая дефицит центрдефов, предложила за игрока целых 14 лямов, вдвое больше рыночной цены.
Эспаньол, разумеется, вытянул от радости хобот и мгновенно согласился, и Альмерия увела Монтеса буквально флажке.
Только Альмерии это ничуть не помогло и она тоже вылетела с Монтесом.
Для мекса снова, уже летом 24го года, встал вопрос о переходе, чтобы не играть в пердиве. Динамо на этот раз от мекса отстало, поскольку проблема
с центрдефами к этому моменту у нас в команде потихоньку уладилась.
Локомотив же, так уж получается, стал злым гением для Алмерии, которой
пришлось продемонстрировать отличное умение вести бизнес по-русски-
купить за 14 и через год продать за 6 это очень круто)))
Удачи Локомотиву с Монтесом.
Может хоть на сей раз этот мекс преодолеет свою неудачную карму и принесёт пользу себе и своей новой команде..)