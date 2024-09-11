Завтра «Локомотив» объявит о переходе защитника сборной Мексики Монтеса

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вчера, 14:00

Защитник «Альмерии» и сборной Мексики станет игроком «Локомотива». Он уже находится в Москве и проходит медицинский осмотр для «красно-зелёных». Сумма трансфера составит 6 миллионов евро.

Монтес подпишет контракт по схеме «3+1». В «Локомотиве» футболист будет зарабатывать 1,4 миллиона евро за сезон. Завтра о трансфере объявят официально.

Напомним, Монтес перешёл в «Альмерию» из «Эспаньола» в сентябре 2023 года. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл 21 матч в Ла Лиге (5 жёлтых карточек) и один матч в Кубке Испании (2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает Монтеса в 3 миллиона евро.