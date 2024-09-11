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ЦСКА вернётся к варианту с Глебовым зимой

вчера, 16:14

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ЦСКА приостановил работу над трансфером полузащитника «Ростова» Данила Глебова. У московского клуба сейчас нет денег, поэтому он вернётся к сделке зимой.

Также интерес к футболисту проявляли «Спартак» и «Динамо».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:31
Доброго Здоровья Rupertt!
Глебов неплохой опорный защитник, да ещё и с российским паспортом, отсюда и такое внимание к его персоне со стороны многих клубов. Что касается фк Динамо, то он не испытывает никаких финансов трудностей, как вы пишите и, тем не менее он не проводит политику, как некоторые, направленную на покупку всех подряд лишь бы не достались конкурентам, но как раз после того, как продлили соглашение с Фоминым, на позицию опорника в распоряжении бело-синих теперь кроме Даниила есть ещё Лаксальт, Чавес и Кутицкий, так что с Глебовым уже будет перебор. Да и Спартак особо не стеснён в финансах, так что если не купил Данилу в это трансферное окно, значит на то есть какие-то другие причины. А
армейцам желаю подкопить деньжат или продать кого-то, чтобы реализовать планы по покупке Глебова.
Болейте за своих, а не против чужих!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:46
Денег сейчас нет, зимой может появятся (верится с трудом ).
Подождём. Удачи.
85efuh3wmtyn
85efuh3wmtyn
вчера в 17:45
У московского клуба сейчас нет денег, поэтому он вернётся к сделке зимой.

Если в доме нету денег
Привяжите к 63 веник
Привяжите и метите
Наметёте - приходите!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:03
Да заберите его уже, только бы не в Спартак, своего балласта хватает
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:45
Приостановка трансфера Глебова - это отражение финансовых трудностей, с которыми сталкиваются многие клубы. Это также может стать возможностью для других команд, таких как Спартак и Динамо, которые также заинтересованы в этом игроке.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:44
Однофамильцу нужно двигаться вперёд....
5ewcjzppbm4t
5ewcjzppbm4t ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:35, ред.
Когда нет денег, то нечего и жить широко.
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:31
Даже если Данил начнет в фк "Ростов" валять дурака национальная армянская жадность не позволит Арташесу сбавить цену на него - так что если он нужен армейцам то начинайте копить средства уже сейчас и не забывайте что расценка может за эти месяцы и подскочить))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:17
ЦСКА просто вынужден экономить...
Да клуб никогда и не разбрасывался деньгами.
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