ЦСКА вернётся к варианту с Глебовым зимой

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ЦСКА приостановил работу над трансфером полузащитника «Ростова» Данила Глебова. У московского клуба сейчас нет денег, поэтому он вернётся к сделке зимой.
Также интерес к футболисту проявляли «Спартак» и «Динамо».
Глебов неплохой опорный защитник, да ещё и с российским паспортом, отсюда и такое внимание к его персоне со стороны многих клубов. Что касается фк Динамо, то он не испытывает никаких финансов трудностей, как вы пишите и, тем не менее он не проводит политику, как некоторые, направленную на покупку всех подряд лишь бы не достались конкурентам, но как раз после того, как продлили соглашение с Фоминым, на позицию опорника в распоряжении бело-синих теперь кроме Даниила есть ещё Лаксальт, Чавес и Кутицкий, так что с Глебовым уже будет перебор. Да и Спартак особо не стеснён в финансах, так что если не купил Данилу в это трансферное окно, значит на то есть какие-то другие причины. А
армейцам желаю подкопить деньжат или продать кого-то, чтобы реализовать планы по покупке Глебова.
Болейте за своих, а не против чужих!
Глебов неплохой опорный защитник, да ещё и с российским паспортом, отсюда и такое внимание к его персоне со стороны многих клубов. Что касается фк Динамо, то он не испытывает никаких финансов трудностей, как вы пишите и, тем не менее он не проводит политику, как некоторые, направленную на покупку всех подряд лишь бы не достались конкурентам, но как раз после того, как продлили соглашение с Фоминым, на позицию опорника в распоряжении бело-синих теперь кроме Даниила есть ещё Лаксальт, Чавес и Кутицкий, так что с Глебовым уже будет перебор. Да и Спартак особо не стеснён в финансах, так что если не купил Данилу в это трансферное окно, значит на то есть какие-то другие причины. А
армейцам желаю подкопить деньжат или продать кого-то, чтобы реализовать планы по покупке Глебова.
Болейте за своих, а не против чужих!