ЦСКА вернётся к варианту с Глебовым зимой

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вчера, 16:14

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», ЦСКА приостановил работу над трансфером полузащитника «Ростова» . У московского клуба сейчас нет денег, поэтому он вернётся к сделке зимой.

Также интерес к футболисту проявляли «Спартак» и «Динамо».