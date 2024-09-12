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Воспитанник «Барселоны» перешёл в «Химки»

вчера, 11:23

Полузащитник «Тенерифе» Алекс Корредера перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Игрок подписал двухлетний контракт.

Корредера является воспитанником «Барселоны». Он выступал за «Тенерифе» с июля 2021 года. В текущем сезоне испанской Сегунды 28-летний центральный полузащитник сыграл три матча. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 1 миллион евро.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 20:28
- Ну да, явно не Малком...
- А в остальном: Игроку - здоровья! Химкам - удачи! Болельщикам - надежды!
- Я хоть и не ГАЗПРОМ, а всего лишь Хиромант, но знаю точно - мечты сбываются!
8wuvh8efv2hy
8wuvh8efv2hy
вчера в 11:33
Для Химок это престижно
Гость
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