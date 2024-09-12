Воспитанник «Барселоны» перешёл в «Химки»

Полузащитник «Тенерифе» Алекс Корредера перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Игрок подписал двухлетний контракт.
Корредера является воспитанником «Барселоны». Он выступал за «Тенерифе» с июля 2021 года. В текущем сезоне испанской Сегунды 28-летний центральный полузащитник сыграл три матча. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 1 миллион евро.
- А в остальном: Игроку - здоровья! Химкам - удачи! Болельщикам - надежды!
- Я хоть и не ГАЗПРОМ, а всего лишь Хиромант, но знаю точно - мечты сбываются!
- А в остальном: Игроку - здоровья! Химкам - удачи! Болельщикам - надежды!
- Я хоть и не ГАЗПРОМ, а всего лишь Хиромант, но знаю точно - мечты сбываются!