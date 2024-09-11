«Динамо» завершило трансферную кампанию

Генеральный директор «Динамо» сообщил, что «бело-голубые» завершили работу на трансферном рынке.

Были ли проблемы во время трансферов? Переговоры иногда затягиваются. Могут влиять и другие факторы. Допустим, Мехди Маухуб не мог приехать быстро, так как играл на Олимпиаде, а потом ждал новый паспорт. Всё индивидуально, какие-то задержки иногда происходят. А вот по Артуру всё прошло довольно быстро, по нему мы просто приняли решение немного позже. Идеально, конечно, когда все футболисты приезжают до летних сборов, как Андрей Лунёв. Но ещё раз повторю, ситуации бывают разные.

Мы обсуждали вариант с арендой Вячеслава Грулёва, был серьёзный интерес от одного из российских клубов. Но на данный момент всё на паузе. Вероятность очень невысокая, что он может уйти в аренду до конца трансферного окна.

Мы не исключаем точечных усилений зимой. У нас был список позиций, на которые мы искали футболистов. Абсолютное большинство позиций мы закрыли. Да, мы искали в том числе крайнего защитника. Но есть прогресс молодых игроков, есть Милан Майсторович, продлён контракт со Скопинцевым. С учётом того молодого резерва, который у нас есть, мы приняли решение, что до зимы доиграем в таком формате, а дальше посмотрим.