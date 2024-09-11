В «Динамо» отказались от громких трансферов. Зато подписали безголевую копию Винисиуса

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вчера, 21:48

И больше новичков не будет.

Надежда на помощь вингера Артура

Когда бразильский игрок в 26 лет стоит всего 5 млн евро, то это отражение низкой результативности. За «Крузейро» у Артура, который может сыграть на двух флангах, 13 голевых действий в 59 матчах. В «Сантосе» Артур тоже не отличался десятками голов. Новичок «Динамо» предпочитает левый фланг, хотя работает правой ногой. Винисиус на минималках. Получается, Личка рассчитывает на Бителло в роли «десятки», а вот его знакомый будет срезать углы.

Многое зависит от прессинга Артура. Если окажется, что футболист умеет отбирать мяч, то для «Динамо» свежий подход в атаке будет спасительным. Карраскаль не только в обороне плохо отработал, но и не порадовал голевыми моментами. Артур нужен из-за сложившихся обстоятельств. При этом он не заиграл в «Спортинге» у толкового тренера Аморима. Настолько высокий уровень не потянул, другие европейские клубы его кандидатуру проигнорировали.

Вернулся домой в Бразилию, где в новом сезоне Серии А после 21 поединка забил всего 2 мяча и отдал 1 голевой пас. Бувач уверен, что это правильный новичок? Понятно, что у «Динамо» могут быть ограничения, нельзя только тратить. Но главный спонсор декларирует прибыль. Здесь вряд ли ситуация ЦСКА , когда нет денег. Но подписания Лунёва, Артура и запасного форварда Маухуба из молодежной сборной Марокко точно не испугали соперников.

Зато озадачили фанатов. О завершенной трансферной кампании, мягко говоря, нелестные отзывы. Повезло, что Лунёв в нормальной форме, хотя с оговорками по игре ногами. Но в обороне срочно надо наводить порядок. «Динамо» весной показало, что может. Но надо делать следующий шаг, чтобы не превратиться в «Спартак», у которого не раз были откаты после попадания в тройку. Личке важно обыграть «Ахмат», ведь дальше дерби со «Спартаком» в РПЛ .

Не закрыли все проблемные позиции

Подтверждает генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. Подчеркнул, что летняя кампания завершена, но зимой могут быть точечные трансферы. Причина – остался список позиций, на которые искали и не нашли усиления. Сказано, что большинство заданий спортивный директор Бувач выполнил. Это как посмотреть. Если «Динамо» устроит пятое место в таблице, то можно было не подписывать даже тех новичков, которые в итоге приехали.

А если Личка рассчитывает до последнего тура бороться за чемпионство, то важно было не оставлять до зимы «список позиций». Все знают, о каких амплуа речь. Пивоваров назвал фланги защиты, но можно добавить центр обороны. Именно там слабое место. Личка плохо ставит игру в обороне. И хотя исторический соперник Орлов из Санкт-Петербурга переборщил с заявлением, что у «Динамо» нет коллектива, было и рациональное зерно.

Защита хромает, чистая правда. Отчасти из-за постоянных вынужденных перестановок. Игроки выступили на Кубке Америки, были травмы. У «Динамо» не получилось стартовать стабильно, есть три осечки в семи турах. Причем поражение от «Зенита» на совести игроков, можно было выжать ничью с нереализованным пенальти и без него. Также Орлов прав, что критикует Карраскаля, поскольку ему в «Динамо» нашли замену в лице как раз Артура.

В летних трансферах присутствует логика

Тюкавин немножко выпал из игры. Нормальная история для юного футболиста после успешного сезона. Нападающий зависит от команды. Пока связок нет, пазл не сложился. Отдельные футболисты хорошие, а игра может быть лучше. Часть про отсутствие коллектива от Орлова – попытка оскорбить, но между оценкой Бувача, когда судим по трансферам, и критикой Орлова на самом деле много общего. Например, подписали лидера в оборону.

Опытный голкипер Лунёв вернулся в сборную и спасал «Динамо». Лещук играет неуверенно, у второго вратаря есть результативные ошибки. Бувач также подписал форварда Мехди Маухуба, ведь у Тюкавина после ухода Смолова не было резервиста по позиции. Важно с учетом того, что Владислав Грулёв хотел играть постоянно, поэтому искали ему клуб для аренды. Из-за травм не повезло, вряд ли окажется в другой команде РПЛ до закрытия окна.

Зато приехал бразилец Артур. Снова видим, что Бувач согласен с Орловым – подписал человека, который может вытеснить из основы Карраскаля. Хорхе попал в старт, когда травмировался Нгамалё и начал промахиваться Гладышев, который выдал несколько ярких отрезков на старте сезона. Бителло может играть на позиции «десятки», так что его знакомый из «Крузейро» Артур точно не лишний в заявке, если сейчас в хорошей физической форме.

Путают количество и качество футболистов

Пивоваров раскрыл одну из идей Лички. Хотя юный серб Майсторович на старте сезона нужен был в центре обороны, генеральный директор «Динамо» причислил его к резервистам на фланге. Есть Даса и Бессмертный справа, а ещё Лаксальт и Скопинцев слева. Также два центральных защитника Маричаль и Майсторович, которые могут сыграть на разных флангах. Вот в этом и ключевая проблема трансферного лета для «Динамо» и Бувача.

Количественно народу немало. На фланге атаки есть Макаров, может порадовать Окишор, отправили в аренду Лесового. Но при этом даже наличие четырех центральных защитников не позволяет Лунёву скучать в матчах. В «Динамо» продлили контракт с хавбеком Фоминым, которого можно по делу обвинить в отсутствии идеальной отдачи в конце прошлого сезона и на старте нового. Получается, клуб не подпишет сильного опорника.