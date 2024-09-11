Скопинцев: «Я бы хотел играть в „Динамо“ до конца карьеры»

Защитник «Динамо» ответил на вопрос, хотел ли бы он закончить карьеру в «Факеле», который базируется в его родном Воронеже.

Воронеж я очень люблю. Он расцвел, стал еще красивее, в него вложили много сил и финансов — у всех, кто давно там не был, очень позитивные отзывы. У нас вообще много прекрасных городов: Калининград, Ростов…

Конечно, у меня есть мысли, как все будет в мои 33-35 лет. Если позволят здоровье и уровень, я бы хотел играть в «Динамо» до конца карьеры. Здесь и сейчас я в «Динамо», наслаждаюсь этим моментом и хочу завоевать трофей с моей командой.