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Скопинцев: «Я бы хотел играть в „Динамо“ до конца карьеры»

вчера, 14:58

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос, хотел ли бы он закончить карьеру в «Факеле», который базируется в его родном Воронеже.

Воронеж я очень люблю. Он расцвел, стал еще красивее, в него вложили много сил и финансов — у всех, кто давно там не был, очень позитивные отзывы. У нас вообще много прекрасных городов: Калининград, Ростов…

Конечно, у меня есть мысли, как все будет в мои 33-35 лет. Если позволят здоровье и уровень, я бы хотел играть в «Динамо» до конца карьеры. Здесь и сейчас я в «Динамо», наслаждаюсь этим моментом и хочу завоевать трофей с моей командой.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:39
Последней фразой требует отставки Лички..))
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
Завоевать трофей можно. Вопрос, какой трофей?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:41
Хороший защитник,ему еще играть и играть.
баск
баск
вчера в 15:17
Всегда приятно, если игрок проявляет признаки клубного патриотизма,
это подкупает)

Ну, учитывая, что Скопу в июне продлили до 29 года, то при прочих равных
нечто похожее и получится, если не на всю оставшуюся карьеру, то почти на всю..
e6rhfy6hkaat
e6rhfy6hkaat
вчера в 15:03
С Динамо трофей вряд ли завоюет, как игрок хороший.
Гость
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