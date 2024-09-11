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Илич рассказал, почему согласился возглавить «Пари НН»

вчера, 14:58

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, почему в мае текущего года согласился возглавить нижегородский клуб.

Да, мы понимали, что есть риск вылета во второй дивизион. Но мне нравятся вызовы. Когда меня позвали в «Атромитос», они лежали на дне. Мы попробовали. Это футбольная жизнь: ты никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Я не топ-тренер, который может выбирать, кого он хочет тренировать. Моя работа зависит от предложений: иногда они хорошие, иногда похуже. Это моя жизнь и моё видение тренерской профессии.

Конечно, ты рискуешь, принимая команду внизу таблицы. Намного проще сидеть дома на диване и рассказывать, какой ты крутой тренер. Я больше 25 лет был футболистом, доиграл до 42 и сразу перешёл на тренерскую работу. Для меня очень важно работать постоянно и учиться каждый день и у всех.

А провалы бывают даже у топ-тренеров. Яркий пример — Раньери. В 2017 году он взял титул с «Лестером» в АПЛ, а через полгода был уволен. Никто же не скажет, что Раньери стал плохим тренером, он — один из лучших в истории. Но такое случается, это жизнь.

Напомним, под руководством Илича «Пари НН» три матча выиграл, два свёл вничью и одиннадцать проиграл. После семи туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Контракт Илича с «Пари НН» действует до июня 2025 года.

Ранее руководство нижегородцев выразило поддержку 46-летнему сербу.

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НН  Илич Саша
Источник: championat.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:02
нужны победы, однако !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:06, ред.
Пари НН был в кризисе. Юран потерялся. И кроме Матча, никто не захотел работать с командой
Fareasta
Fareasta
вчера в 15:04, ред.
Скорее всего, что кроме Пари НН Илич никому не нужен.
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