Илич рассказал, почему согласился возглавить «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, почему в мае текущего года согласился возглавить нижегородский клуб.
Да, мы понимали, что есть риск вылета во второй дивизион. Но мне нравятся вызовы. Когда меня позвали в «Атромитос», они лежали на дне. Мы попробовали. Это футбольная жизнь: ты никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Я не топ-тренер, который может выбирать, кого он хочет тренировать. Моя работа зависит от предложений: иногда они хорошие, иногда похуже. Это моя жизнь и моё видение тренерской профессии.
Конечно, ты рискуешь, принимая команду внизу таблицы. Намного проще сидеть дома на диване и рассказывать, какой ты крутой тренер. Я больше 25 лет был футболистом, доиграл до 42 и сразу перешёл на тренерскую работу. Для меня очень важно работать постоянно и учиться каждый день и у всех.
А провалы бывают даже у топ-тренеров. Яркий пример — Раньери. В 2017 году он взял титул с «Лестером» в АПЛ, а через полгода был уволен. Никто же не скажет, что Раньери стал плохим тренером, он — один из лучших в истории. Но такое случается, это жизнь.
Напомним, под руководством Илича «Пари НН» три матча выиграл, два свёл вничью и одиннадцать проиграл. После семи туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Контракт Илича с «Пари НН» действует до июня 2025 года.
Ранее руководство нижегородцев выразило поддержку 46-летнему сербу.