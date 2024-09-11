Илич рассказал, почему согласился возглавить «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» рассказал, почему в мае текущего года согласился возглавить нижегородский клуб.

Да, мы понимали, что есть риск вылета во второй дивизион. Но мне нравятся вызовы. Когда меня позвали в «Атромитос», они лежали на дне. Мы попробовали. Это футбольная жизнь: ты никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Я не топ-тренер, который может выбирать, кого он хочет тренировать. Моя работа зависит от предложений: иногда они хорошие, иногда похуже. Это моя жизнь и моё видение тренерской профессии.

Конечно, ты рискуешь, принимая команду внизу таблицы. Намного проще сидеть дома на диване и рассказывать, какой ты крутой тренер. Я больше 25 лет был футболистом, доиграл до 42 и сразу перешёл на тренерскую работу. Для меня очень важно работать постоянно и учиться каждый день и у всех.