Руководство махачкалинского «Динамо» оценило работу Биджиева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» заявил, что в клубе довольны работой главного тренера .

Мы довольны его работой. Почему бы и нет? Он показывает свою состоятельность и квалификацию. Отличное доверие, тренерский штаб правильно работает. Футболисты понимают требования штаба. Надеюсь, что новые приобретения помогут показывать более качественную игру, и наши ребята также все прибавят. К Биджиеву и всему тренерскому штабу большое доверие. Хотели бы сказать Хасанби Эдуардовичу большое спасибо за проделанную работу.

Я хочу думать, чего мы можем добиться с Хасанби Эдуардовичем и его штабом. Это добавляет больше позитива, чем думать о плохом. Мы настроены позитивно и по-боевому. Не хотелось бы подвергать сомнениям ни себя, ни тренерский штаб, ни тем более болельщиков. Команда может быть сильной только когда все объединены одной целью. Что и стараемся делать под руководством Гаджи Муслимовича. Он большой специалист с огромным опытом. Его заслуга здесь огромная.