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Руководство махачкалинского «Динамо» оценило работу Биджиева

вчера, 13:30

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в клубе довольны работой главного тренера Хасанби Биджиева.

Мы довольны его работой. Почему бы и нет? Он показывает свою состоятельность и квалификацию. Отличное доверие, тренерский штаб правильно работает. Футболисты понимают требования штаба. Надеюсь, что новые приобретения помогут показывать более качественную игру, и наши ребята также все прибавят. К Биджиеву и всему тренерскому штабу большое доверие. Хотели бы сказать Хасанби Эдуардовичу большое спасибо за проделанную работу.

Я хочу думать, чего мы можем добиться с Хасанби Эдуардовичем и его штабом. Это добавляет больше позитива, чем думать о плохом. Мы настроены позитивно и по-боевому. Не хотелось бы подвергать сомнениям ни себя, ни тренерский штаб, ни тем более болельщиков. Команда может быть сильной только когда все объединены одной целью. Что и стараемся делать под руководством Гаджи Муслимовича. Он большой специалист с огромным опытом. Его заслуга здесь огромная.

Напомним, после семи туров «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Ledokol64
Ledokol64
вчера в 19:46
Поставте хоть сто плюсов за работу Биджиева, но забивать надо больше, иначе команда посыпется...
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