Виталий Лисакович вернулся в «Балтику»

Нападающий Виталий Лисакович перешёл в «Балтику».
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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Играй лучше дома, это не про Лисаковича, его дом, если что в Белоруссии и к двадцати шести годам он, как перекати поле, так и не задержался нигде больше, чем на один сезон. Вылетев из родного гнезда (Шахтёр-Слолигорск) в двадцатом году нынешнего столетия приземлился в Локомотиве, потом поиграв в Рубине, снова вернулся в Локомотив, но соскучившись по Казани вновь отыграл сезон за клуб из Татарстана, а уже после засветился в Балтике. Но не пожелав играть в Первой лиге, старт этого сезона открыл в составе всё того же Рубина. Но Лисакович не был бы Лисаковичем, если бы не передумал и не вернулся на этот раз уже в Калининград. Так что тут очень спорное суждение считать, что его дом Балтика. Хотя, как знать, может наконец-то приживётся в нашем самом западном регионе.
Болейте за своих, а не против чужих!
Играй лучше дома, это не про Лисаковича, его дом, если что в Белоруссии и к двадцати шести годам он, как перекати поле, так и не задержался нигде больше, чем на один сезон. Вылетев из родного гнезда (Шахтёр-Слолигорск) в двадцатом году нынешнего столетия приземлился в Локомотиве, потом поиграв в Рубине, снова вернулся в Локомотив, но соскучившись по Казани вновь отыграл сезон за клуб из Татарстана, а уже после засветился в Балтике. Но не пожелав играть в Первой лиге, старт этого сезона открыл в составе всё того же Рубина. Но Лисакович не был бы Лисаковичем, если бы не передумал и не вернулся на этот раз уже в Калининград. Так что тут очень спорное суждение считать, что его дом Балтика. Хотя, как знать, может наконец-то приживётся в нашем самом западном регионе.
Болейте за своих, а не против чужих!