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Виталий Лисакович вернулся в «Балтику»

вчера, 22:55

Нападающий Виталий Лисакович перешёл в «Балтику».

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
v6zwu62vertq
v6zwu62vertq
сегодня в 03:20
Так и будет бульбаш болтаться из команды в команду
zwszwtmmxcq5
zwszwtmmxcq5
сегодня в 03:03
Лисакович бегает из команды в команду и нигде толку нет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:14
Слишком короткий контракт.
Видимо не очень велика на него надежда.
stanichnik
stanichnik ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Доброго Здоровья drug!
Играй лучше дома, это не про Лисаковича, его дом, если что в Белоруссии и к двадцати шести годам он, как перекати поле, так и не задержался нигде больше, чем на один сезон. Вылетев из родного гнезда (Шахтёр-Слолигорск) в двадцатом году нынешнего столетия приземлился в Локомотиве, потом поиграв в Рубине, снова вернулся в Локомотив, но соскучившись по Казани вновь отыграл сезон за клуб из Татарстана, а уже после засветился в Балтике. Но не пожелав играть в Первой лиге, старт этого сезона открыл в составе всё того же Рубина. Но Лисакович не был бы Лисаковичем, если бы не передумал и не вернулся на этот раз уже в Калининград. Так что тут очень спорное суждение считать, что его дом Балтика. Хотя, как знать, может наконец-то приживётся в нашем самом западном регионе.
Болейте за своих, а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:21
Балтика решили укрепить состав...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:34
Удачи ему на старом новом месте...
drug01
drug01
вчера в 23:33
Правильное решение играй лучше дома!!!
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