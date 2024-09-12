Велдин Ходжа пополнил состав «Рубина»

Полузащитник Велдин Ходжа стал игроком «Рубина».
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 4 год.
Футболист также выступает за молодёжную сборную Хорватии.
Полузащитник Велдин Ходжа стал игроком «Рубина».
Соглашение игрока с клубом рассчитано на 4 год.
Футболист также выступает за молодёжную сборную Хорватии.
Учитывая что хорватский клуб получил его бесплатно, а сверху получил сейчас 2млн евро. Подозреваю именно в этот самый момент, об натянутых отношениях между странами в Хорватии быстро забыли =))
Учитывая что хорватский клуб получил его бесплатно, а сверху получил сейчас 2млн евро. Подозреваю именно в этот самый момент, об натянутых отношениях между странами в Хорватии быстро забыли =))