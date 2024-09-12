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Велдин Ходжа пополнил состав «Рубина»

вчера, 21:35

Полузащитник Велдин Ходжа стал игроком «Рубина».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 4 год.

Футболист также выступает за молодёжную сборную Хорватии.

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Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 10:00, ред.
Потенциально игрок сборной Хорватии в будущем. Другое дело еще в прошлом году на трансфермаркт стоил 500 тыс евро. Рубин судя по всему заплатил 3,5 млн... в 7 раз больше блин. Но ладно, будем посмотртеь.

Учитывая что хорватский клуб получил его бесплатно, а сверху получил сейчас 2млн евро. Подозреваю именно в этот самый момент, об натянутых отношениях между странами в Хорватии быстро забыли =))
na7a4s44637z
na7a4s44637z
сегодня в 03:07
Стоит только пожелать ему удачи в Рубине!
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:28
Не ведаю, как получилось заманить и как он себя проявит в РПЛ, но трансфер сильный. Затащить игрока основы молодежки сборной Хорватии, не столь нам дружественной, да еще и в их чемпионате ( из того что успел прочесть) он в когорте лучших на своей позиции, серьезно. Как-то так.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:46
Рубин все продолжает усиливаться.
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