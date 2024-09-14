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Виктор Васин объявил о завершении карьеры

вчера, 17:06

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин объявил о завершении карьеры в 35 лет.

Последним клубом футболиста был «Кайрат». В составе ЦСКА Васин три раза становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

За сборную России Васин провёл 13 матчей.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:57
Доброго Здоровья Alex!
Не знаю, как на счёт тренерской работы, но уже сейчас Васин пытается покусится на кусок хлеба постоянных футбольных экспертов с Матч-ТВ. Сегодня у него дебют, приглашён в качестве собеседника основных комментаторов для оценки игры футболистов двух столиц с бровки футбольного поля. И надо признать, пока хорошо с этим справляется, а как его работу оценят режиссёры трансляции будет ясно по репортажам других матчей.
Болейте за своих, а не против чужих!
Hauptman
Hauptman
вчера в 17:19
Удачи ему после футбола.
z2mnmpkg4pgd
z2mnmpkg4pgd
вчера в 17:17
Вот и хорошо, легенда цска все равно уже не играл.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:15
Фамилию помню, внешне не представляю его. Раз провёл за сборную (не при Карпине) целых тринадцать матчей, значит игрок стоящий. Кайрат тоже не из последних клубов, очень добротный. Любого в 35 лет туда не возьмут. Удачи Васину в поисках работы, думаю пойдёт в тренеры...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:10
Как же он пугал всех болельщиков ЦСКА))) ночной кошмар Акинфеева
Гость
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