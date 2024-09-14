Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин объявил о завершении карьеры в 35 лет.
Последним клубом футболиста был «Кайрат». В составе ЦСКА Васин три раза становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
За сборную России Васин провёл 13 матчей.
Не знаю, как на счёт тренерской работы, но уже сейчас Васин пытается покусится на кусок хлеба постоянных футбольных экспертов с Матч-ТВ. Сегодня у него дебют, приглашён в качестве собеседника основных комментаторов для оценки игры футболистов двух столиц с бровки футбольного поля. И надо признать, пока хорошо с этим справляется, а как его работу оценят режиссёры трансляции будет ясно по репортажам других матчей.
Болейте за своих, а не против чужих!
Не знаю, как на счёт тренерской работы, но уже сейчас Васин пытается покусится на кусок хлеба постоянных футбольных экспертов с Матч-ТВ. Сегодня у него дебют, приглашён в качестве собеседника основных комментаторов для оценки игры футболистов двух столиц с бровки футбольного поля. И надо признать, пока хорошо с этим справляется, а как его работу оценят режиссёры трансляции будет ясно по репортажам других матчей.
Болейте за своих, а не против чужих!