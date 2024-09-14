Виктор Васин объявил о завершении карьеры

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вчера, 17:06

Бывший защитник ЦСКА объявил о завершении карьеры в 35 лет.

Последним клубом футболиста был «Кайрат». В составе ЦСКА Васин три раза становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

За сборную России Васин провёл 13 матчей.