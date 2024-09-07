Уходят лучшие. Знаменитые футболисты, которые завершили международную карьеру этим летом

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07 сентября 2024, 17:30

Давайте вспомним тех, кто уже официально объявил об уходе из своих национальных команд.

Первое время после крупных международных турниров выделяется заметными уходами из сборных, ведь до следующего мундиаля, Евро или Копа Америки некоторые футболисты просто физически не смогут находиться в топовой форме в силу возраста.

Мануэль Нойер (Германия)

Один из величайших вратарей всех времен, это однозначно. Мануэль объявил о завершении международной карьеры после поражения Германии от Испании на Евро-2024. Победитель чемпионата мира 2014 года сыграл 124 матча за команду и принял решение уйти после диалога с семьей и друзьями. Вот что сказал уроженец Гельзенкирхена, начинавший свою карьеру в «Шальке».

Оглядываясь назад сегодня, я чувствую гордость и благодарность! 13 июля 2014 года мы смогли осуществить нашу большую мечту и вместе стать чемпионами мира в Бразилии.

Ожидается, что Марк-Андре тер Штеген заменит его в воротах сборной Германии, в составе которой также не будет вышедших на пенсию коллег Тони Крооса, Томаса Мюллера и Илкая Гюндогана. Весомая потеря для немцев.

Оливье Жиру (Франция)

Жиру завершил карьеру в «Les Bleus» после Евро-2024, где команда дошла до полуфинала.

Рекордсмен по голам в сборной Франции большую часть своей карьеры был недооцененным талантом, но обрёл уважение в своей стране благодаря доверию рулевого национальной сборной Дидье Дешама.

Он забил 57 голов в 137 матчах за сборную, превзойдя рекорд Тьерри Анри, выиграл чемпионат мира 2018 года и Лигу наций УЕФА 2021 года. В свои 37 лет Жиру сейчас доигрывает в «Лос-Анджелесе», но в сборной Франции есть множество молодых талантов, готовых занять его место.

Луис Суарес (Уругвай)

Спустя несколько месяцев после того, как Эдинсон Кавани покинул национальную сборную Уругвая, это же сделал и Луис Суарес. В своем последнем Кубке Америки дошел до полуфинала.

Его прощальным матчем за сборную стал отборочный матч чемпионата мира против Парагвая (0:0).

В пятницу состоится мой последний матч за сборную моей страны. Это мое решение, дело не в травмах или в том, что меня не хотят видеть в сборной. Это не так, я это решил сам. И этот факт дает мне большое утешение, это помогает двигаться дальше как личности. Это трудно, но меня успокаивает то, что я отдал все силы.

Луис считается одним из лучших южноамериканских футболистов XXI века, сыграв 142 матча за сборную и забив 69 голов — ни один уругваец не забивал больше за национальную сборную.

Пепе (Португалия)

Пепе завершил карьеру футболиста в возрасте 41 года после того, как помог сборной Португалии выйти в четвертьфинал Евро-2024 и стал самым возрастным игроком, когда-либо участвовавшим в данном турнире.

Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне силы пройти такой путь. Я не могу не поблагодарить всех руководителей клубов, которые сделали ставку и поверили в меня, чтобы я смог выполнить свою работу. Всем сотрудникам всех клубов, в которых я был, я выражаю слова благодарности.

Пепе сыграл 141 матч за свою страну и выиграл Евро в 2016 году. Заменить его будет непросто.

Анхель Ди Мария (Аргентина)

Месси является главной фигурой недавнего успеха Аргентины, но Ди Мария, вероятно, один из самых значимых игроков сборной после Лионеля.

Полузащитник покинул команду после победы на Кубке Америки этим летом, что стало для него вторым таким триумфом на континенте в дополнение к победе на чемпионате мира 2022 года.

После серии неудач с национальной сборной Ди Мария стал движущей силой команды — он забил единственный гол в финале Кубка Америки 2021 года, а также отличился в финале чемпионата мира. Настоящая легенда, но на родине у Ди Марии проблемы с преступниками.

Джердан Шакири (Швейцария)

Шакири более десяти лет блистал в составе сборной Швейцарии, 32-летний игрок завершил свою международную карьеру после Евро-2024.

Шакири помог сборной Швейцарии выйти в четвертьфинал и стал единственным игроком, забивавшим на трёх последних чемпионатах Европы и трёх последних чемпионатах мира. Вингер «Чикаго Файр» покинул сборную с показателем в 32 гола в 125 матчах. Только Гранит Джака провел больше поединков раз за швейцарцев.

Киран Триппьер (Англия)

Сыграв в шести из семи матчей сборной Англии на Евро-2024, Триппьер завершил свою международную карьеру всего за несколько часов до того, как Ли Карсли назвал свой первый состав, временно возглавив «трёх львов».

Будучи молодым парнем из Бери, я никогда не думал, что буду играть за свою страну, не говоря уже о том, чтобы провести 54 матча за сборную. Для меня было одной из самых больших почестей в жизни представлять Англию на четырех крупных турнирах. Я хочу выразить огромную благодарность Саутгейту и всему персоналу, работавшему со сборной Англии, за доверие, которое они оказывали мне на протяжении многих лет.

33-летний футболист сыграл 54 матча, забив единственный гол своей команды в матче против Хорватии в полуфинале чемпионата мира 2018 года в Москве (1:2). Он также выходил на поле с капитанской повязкой.

Марцело Брозович (Хорватия)

Лука Модрич по-прежнему входит в состав сборной Хорватии, но один из его талантливых партнеров по полузащите завершил международную карьеру после вылета из группового этапа Евро-2024. Многие думали, что Лука тоже уйдет, но он решил остаться.

Брозович дебютировал за национальную сборную в 2014 году и с тех пор провел 99 матчей за сборную Хорватии, включая памятные кампании на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.

Душан Тадич (Сербия)

Тадич завершил свою международную карьеру в составе сборной Сербии после разочаровывающего вылета сборной из группового этапа чемпионата Европы этим летом.

После своего дебюта в 2008 году бывший вингер «Аякса» и «Саутгемптона» представлял команду в качестве капитана на ЧМ -2022 и Евро-2024. Он завершил карьеру с 23 голами и 40 результативными передачами, а также сыграв за сборную Сербии 116 матчей, что является рекордом.

После завершения игровой карьеры я хочу остаться в футболе, и нет ничего лучше, чем помогать своей стране, если это возможно. С семьёй и друзьями, на трибунах или перед экраном я всегда буду преданным болельщиком Сербии.

Это значит, что Тадич намекает, что в будущем станет тренером. А кто из этого списка для вас является самой значимой потерей?