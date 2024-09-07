Легендарное удаление на чемпионате мира, укус Кьеллини и победа на Кубке Америки. Эль Пистолеро закончил карьеру в сборной

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07 сентября 2024, 21:35

Луис не смог забить свой 70-й гол за национальную команду.

Отборочный матч чемпионата мира-2026 между сборными Уругвая и Парагвая с нетерпением ждали болельщики хозяев поля. Эта встреча должна была стать 143-й и последней для легендарного нападающего Луиса Суареса в составе уругвайской сборной. За свой клуб «Интер Майами», а может, и не только, Эль Пистолеро («Стрелок») ещё поиграет. А из сборной ушёл. И на свой пятый чемпионат мира Луис не поедет.

Ухожу красиво

Встреча завершилась вничью 0:0. 37-летний виновник торжества отыграл все 90 минут, но, как видно из итогового результата, результативных действий не совершил. Даже жёлтую карточку заработал. Остановился на показателях 69 голов и 39 передач. Хотел, конечно, забить 70-й мяч, да парагвайцы не позволили.

Но дело не в результате и не в статистике. Завершилась целая эпоха в истории сборной Уругвая. 17 лет Луис выходил на поле в голубой футболке сборной. Участвовал в четырёх чемпионатах мира и каждом из них чем-то запомнился. Причём не только хорошими делами. И хотя большую часть, даже львиную долю своих трофеев, Эль Пистолеро взял с клубами, но никто не забудет победу на Кубке Америки-2011. На последнем Кубке Америки ветеран уругвайского футбола долго не мог отличиться. Только в игре за третье место с канадцами сначала сравнял счёт, а потом реализовал решающий пенальти и принёс команде Уругвая бронзу. Тут бы и завершить. Но для Луиса было важно попрощаться с национальной командой в Монтевидео, на глазах у своих болельщиков. Получилось красиво.

Спасение ценой красной карточки

Зато дебют в национальной команде оказался так себе. Приехал 20-летний форвард «Гронингена» на товарищеский матч с командой Колумбии, старался. Да так, что получил к 85-й минуте две жёлтых карточки и досматривал встречу из раздевалки. Может, поэтому Луис не попал в заявку сборной Уругвая на Кубок Америки-2007. Но потом он помог уругвайцам отобраться на чемпионат мира-2010, забив 5 мячей в 19 отборочных встречах. Уже будучи футболистом «Аякса».

А на турнире в ЮАР Луис Суарес приобрёл всемирную известность. Не только и не столь за счёт победных голов в ворота сборной Мексики и Южной Кореи. А благодаря своему удалению в четвертьфинальной битве с командой Ганы. Шла последняя минута встречи, когда Луис остановил мяч, летевший в ворота. Сначала коленом, потом обеими руками. Удаление, но гола-то нет. Асамоа Гьян с пенальти едва не сломал перекладину. А в послематчевой серии 11-метровых верх взяли южноамериканцы, которые и вышли в полуфинал впервые за 40 лет. И неизвестно, как сложилась бы встреча со сборной Нидерландов, будь Суарес на поле.

Кубок Америки-2011, проходивший в Аргентине, стал триумфом блестящей команды Оскара Вашингтона Табареса. Фернандо Муслера в воротах, Диего Лугано, Себастьян Коатес, Макси Перейра в обороне, Альваро Перейра и Альваро Гонсалес. И великолепное трио в атаке — Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Диего Форлан. Но Суарес был особенно хорошо. Чертовски хорош. Дубль в ворота сборной Перу в полуфинале. Гол и результативный пас Форлану в решающем матче. Первая с 1995 года победа уругвайцев на Копа Америка, а приз лучшему игроку достался Луису. Который к тому времени перешёл из «Аякса» в «Ливерпуль».

Попался, который кусался

На чемпионате мира 2014 года Луис Суарес вляпался в скандал. То, что уругваец любит кусаться, было известно ещё со времён «Акса». В Англии он покусал защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Но чтобы на уровне сборной, на глазах у всего мира. В игре со сборной Италии он цапнул за плечо защитника Кьеллини. За что получил длительную дисквалификацию — 9 матчей национальной команды и четыре месяца вообще, а также был оштрафован на внушительную сумму 100 тысяч швейцарских франков. Но главным наказанием стал пропуск Кубка Америки-2015. Уругвайцы проиграли в четвертьфинале будущим победителям — команде Чили.

Следующим крупным турниром для Эль Пистолеро стал чемпионат мира 2018 года, проходивший в нашей стране. Говорили, что сборная Уругвая уже не та. Что она постарела, поблёкла. Однако южноамериканцы дошли до четвертьфинала, уступив будущим чемпионам французам 0:2. Луис забил два мяча — сначала в ворота Саудовской Аравии, а потом огорчил уже нашу сборную в Самаре. Один из трёх мячей записан на его счёт.

На своём четвёртом по счёту чемпионате мира в Катаре Суарес впервые не смог поразить ворота соперника, ограничившись голевой передачей в игре с командой Ганы. Неудачным оказался турнир и для его сборной. Она не вышла из группы. Может, Диего Алонсо не сумел полноценно заменить на тренерском посту Оскара Табареса, а может, и пресловутая смена поколений. Луис уже тогда почувствовал, что стоит сосредоточиться на играх за клуб. Он уже не молод, здоровье не железное. А матчи сборных это перелёты, смены часовых поясов. Но задержался. Помог своей команде, с которой работает Марсело Бьелса, успешно стартовать в отборочном турнире чемпионата мира-2026 и завоевать бронзу проходившего минувшем летом Кубка Америки. Выполнив свою миссию, Луис Суарес откланялся. Точнее отстрелялся, как следует из его прозвища.

Хотя, если сборная Уругвая выйдет на чемпионат мира, а она должна выйти, кто знает... Как говорится, «никогда не говори никогда». А пока Луис погоняет мяч со своим другом Лионелем Месси за американский «Интер Майами».