Легендарное удаление на чемпионате мира, укус Кьеллини и победа на Кубке Америки. Эль Пистолеро закончил карьеру в сборной

Луис не смог забить свой 70-й гол за национальную команду.
Отборочный матч чемпионата мира-2026 между сборными Уругвая и Парагвая с нетерпением ждали болельщики хозяев поля. Эта встреча должна была стать 143-й и последней для легендарного нападающего Луиса Суареса в составе уругвайской сборной. За свой клуб «Интер Майами», а может, и не только, Эль Пистолеро («Стрелок») ещё поиграет. А из сборной ушёл. И на свой пятый чемпионат мира Луис не поедет.
Ухожу красиво
Встреча завершилась вничью 0:0. 37-летний виновник торжества отыграл все 90 минут, но, как видно из итогового результата, результативных действий не совершил. Даже жёлтую карточку заработал. Остановился на показателях 69 голов и 39 передач. Хотел, конечно, забить 70-й мяч, да парагвайцы не позволили.
Но дело не в результате и не в статистике. Завершилась целая эпоха в истории сборной Уругвая. 17 лет Луис выходил на поле в голубой футболке сборной. Участвовал в четырёх чемпионатах мира и каждом из них чем-то запомнился. Причём не только хорошими делами. И хотя большую часть, даже львиную долю своих трофеев, Эль Пистолеро взял с клубами, но никто не забудет победу на Кубке Америки-2011. На последнем Кубке Америки ветеран уругвайского футбола долго не мог отличиться. Только в игре за третье место с канадцами сначала сравнял счёт, а потом реализовал решающий пенальти и принёс команде Уругвая бронзу. Тут бы и завершить. Но для Луиса было важно попрощаться с национальной командой в Монтевидео, на глазах у своих болельщиков. Получилось красиво.
Спасение ценой красной карточки
Зато дебют в национальной команде оказался так себе. Приехал 20-летний форвард «Гронингена» на товарищеский матч с командой Колумбии, старался. Да так, что получил к 85-й минуте две жёлтых карточки и досматривал встречу из раздевалки. Может, поэтому Луис не попал в заявку сборной Уругвая на Кубок Америки-2007. Но потом он помог уругвайцам отобраться на чемпионат мира-2010, забив 5 мячей в 19 отборочных встречах. Уже будучи футболистом «Аякса».
А на турнире в ЮАР Луис Суарес приобрёл всемирную известность. Не только и не столь за счёт победных голов в ворота сборной Мексики и Южной Кореи. А благодаря своему удалению в четвертьфинальной битве с командой Ганы. Шла последняя минута встречи, когда Луис остановил мяч, летевший в ворота. Сначала коленом, потом обеими руками. Удаление, но гола-то нет. Асамоа Гьян с пенальти едва не сломал перекладину. А в послематчевой серии 11-метровых верх взяли южноамериканцы, которые и вышли в полуфинал впервые за 40 лет. И неизвестно, как сложилась бы встреча со сборной Нидерландов, будь Суарес на поле.
Кубок Америки-2011, проходивший в Аргентине, стал триумфом блестящей команды Оскара Вашингтона Табареса. Фернандо Муслера в воротах, Диего Лугано, Себастьян Коатес, Макси Перейра в обороне, Альваро Перейра и Альваро Гонсалес. И великолепное трио в атаке — Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Диего Форлан. Но Суарес был особенно хорошо. Чертовски хорош. Дубль в ворота сборной Перу в полуфинале. Гол и результативный пас Форлану в решающем матче. Первая с 1995 года победа уругвайцев на Копа Америка, а приз лучшему игроку достался Луису. Который к тому времени перешёл из «Аякса» в «Ливерпуль».
Попался, который кусался
На чемпионате мира 2014 года Луис Суарес вляпался в скандал. То, что уругваец любит кусаться, было известно ещё со времён «Акса». В Англии он покусал защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Но чтобы на уровне сборной, на глазах у всего мира. В игре со сборной Италии он цапнул за плечо защитника Кьеллини. За что получил длительную дисквалификацию — 9 матчей национальной команды и четыре месяца вообще, а также был оштрафован на внушительную сумму 100 тысяч швейцарских франков. Но главным наказанием стал пропуск Кубка Америки-2015. Уругвайцы проиграли в четвертьфинале будущим победителям — команде Чили.
Следующим крупным турниром для Эль Пистолеро стал чемпионат мира 2018 года, проходивший в нашей стране. Говорили, что сборная Уругвая уже не та. Что она постарела, поблёкла. Однако южноамериканцы дошли до четвертьфинала, уступив будущим чемпионам французам 0:2. Луис забил два мяча — сначала в ворота Саудовской Аравии, а потом огорчил уже нашу сборную в Самаре. Один из трёх мячей записан на его счёт.
На своём четвёртом по счёту чемпионате мира в Катаре Суарес впервые не смог поразить ворота соперника, ограничившись голевой передачей в игре с командой Ганы. Неудачным оказался турнир и для его сборной. Она не вышла из группы. Может, Диего Алонсо не сумел полноценно заменить на тренерском посту Оскара Табареса, а может, и пресловутая смена поколений. Луис уже тогда почувствовал, что стоит сосредоточиться на играх за клуб. Он уже не молод, здоровье не железное. А матчи сборных это перелёты, смены часовых поясов. Но задержался. Помог своей команде, с которой работает Марсело Бьелса, успешно стартовать в отборочном турнире чемпионата мира-2026 и завоевать бронзу проходившего минувшем летом Кубка Америки. Выполнив свою миссию, Луис Суарес откланялся. Точнее отстрелялся, как следует из его прозвища.
Хотя, если сборная Уругвая выйдет на чемпионат мира, а она должна выйти, кто знает... Как говорится, «никогда не говори никогда». А пока Луис погоняет мяч со своим другом Лионелем Месси за американский «Интер Майами».
Представляю, если бы Рон такое совершил, что бы писали все эти люди про него..
Или "вы не понимаете, это другое"?
Представляю, если бы Рон такое совершил, что бы писали все эти люди про него..
Или "вы не понимаете, это другое"?
Но игрок был хороший.
Но игрок был хороший.
Его голы во всех турнирах были на загляденье
Его голы во всех турнирах были на загляденье