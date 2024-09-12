Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду ответил на вопрос о своём будущем после завершения игровой карьеры

вчера, 19:58

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своём будущем после завершения игровой карьеры.

Мне будет не хватать адреналина от забитого гола и волнения. Наверное, буду скучать по этому, поскольку в других аспектах жизни я могу контролировать свои эмоции. Рядом со мной замечательные люди, у меня отличный бизнес, мне всё нравится.

Но я буду скучать по адреналину от футбола, такого больше никогда не будет. Именно поэтому я иду дальше футбола. Я посвящу этому всего себя, буду выступать до 40, 41 года, без разницы. Я на 25 лет отдал свой организм футболу и больше дать не могу, ибо возраст не позволяет продолжать.

По этой причине я стараюсь продлить карьеру, забочусь о себе и много работаю. Я знаю, что еще два или три года смогу быть полезным. Но я даже не хочу думать о том, что будет дальше. Позвольте мне думать о настоящем и готовиться к другим аспектам, например, к сфере бизнеса.

Мне будет этого не хватать, и, вероятно, буду слегка потерян.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЧиприан Тэтэрушану завершил карьеру
11 сентября
ОфициальноБывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
08 сентября
Легендарное удаление на чемпионате мира, укус Кьеллини и победа на Кубке Америки. Эль Пистолеро закончил карьеру в сборной
07 сентябряОлег Лыткин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Уходят лучшие. Знаменитые футболисты, которые завершили международную карьеру этим летом
07 сентябряЕвгений Петров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии7
Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая
07 сентября Фото
ОфициальноАлекс Морган объявила о завершении карьеры
05 сентября
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:00
Тренером быть ему смысла нет, он долларовый млрдр. Зачем ему это? Зарплата максимум 5-10 лямов будет. Работа уйма. Он просто уйдет в бизнес. В принципе он и сейчас там
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 02:53
К этому привыкаешь, играть круто без адреналина - это и есть профессионализм. Схолодным носом исполнять то, для чего у ребят до 25 лет нужно постоянное штырево, бешеные трибуны и прочее. Да, есть матчи за чемпионство, выход в еврокубки, плейоф, игры сборной, финалы, но 90 проц игр это работа, труд, будни, слякоть, травмы, корявые соперники ниже уровнем, где то договорняки, где то игра на классе, чтоб не надорваться. Может, форварды чаще эмоционируют, также как и вратари, а обычные носильщики роялей просто обеспечивают вязь пассов, коммуникацию при помощи криков, мяча, открываний, забегов, прессинга и отборов.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:32
Без Роналду футбол будет скучен, он дает зрелище, посмотрите как стадион оживился когда он вышел на замена против Шотландии, это нечто.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:06
В подтрибунное убегать, видать, ещё не надоело.. Хе.. 🤭😄🏃
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 21:37
Иди в балет С тебя хороший твнцор выйдет
drug01
drug01
вчера в 21:30
Одним футболом жив не будешь всю жизнь
happy 50
happy 50
вчера в 21:12
Видимо тренером быть не хочет . Да и не всегда великие футболисты становятся тренерами . Вот было время Зидан выстрелил . Симеоне был хорошим футболистом ,а сейчас он - хороший тренер . В остальном- многие ведущие тренеры - средние в прошлом игроки .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:08, ред.
уже стал известным ютубером.
но как только надоест вести ютуб-канал, запустит свой OnlyFans.
и миллионы его фанатов сделают свою жизнь лучше))))
недоступность цепляет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:07
О будущем ему не нужно беспокоиться... Задел для роскошной жизни Роналду создал. Амплуа блоггера он осваивает ради развлечения и чтобы не забыли о нём.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:59
Красивую речь ему написали.Всплакнул после неё?
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:32
Ждём налёта Роналдуненавистников...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:29
Кто из пользователей хоть раз выходил на поле в присутствии даже десятка болельщиков знает, что такое адреналин в крови. Не сомневаюсь, что он зашкаливает и прёт наружу из всех пор у ребят, которые всю жизнь играют на высшем уровне. Охотно верю португальцу и любому другому футболисту, кто скажет об этом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 