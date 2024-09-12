Роналду ответил на вопрос о своём будущем после завершения игровой карьеры

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии высказался о своём будущем после завершения игровой карьеры.

Мне будет не хватать адреналина от забитого гола и волнения. Наверное, буду скучать по этому, поскольку в других аспектах жизни я могу контролировать свои эмоции. Рядом со мной замечательные люди, у меня отличный бизнес, мне всё нравится.

Но я буду скучать по адреналину от футбола, такого больше никогда не будет. Именно поэтому я иду дальше футбола. Я посвящу этому всего себя, буду выступать до 40, 41 года, без разницы. Я на 25 лет отдал свой организм футболу и больше дать не могу, ибо возраст не позволяет продолжать.

По этой причине я стараюсь продлить карьеру, забочусь о себе и много работаю. Я знаю, что еще два или три года смогу быть полезным. Но я даже не хочу думать о том, что будет дальше. Позвольте мне думать о настоящем и готовиться к другим аспектам, например, к сфере бизнеса.

Мне будет этого не хватать, и, вероятно, буду слегка потерян.