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Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая

07 сентября 2024, 10:26
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 0Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Нападающий Луис Суарес провёл последний матч в составе сборной Уругвая.

Перед началом игры 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 с Парагваем (0:0) болельщики вывесили на трибунах огромные баннеры с надписью «Луис вечный» и 9-м номером, а также поддерживали футболиста на протяжении всего поединка.

После окончания встречи прошла прощальная церемония, в которой приняли участие фанаты, бывший главный тренер уругвайской сборной Оскар Табарес, экс-капитаны национальной команды Диего Лугано, Диего Форлан и Диего Годин. Кроме того, на экране стадиона «Сентенарио» появились ключевые фигуры в карьере Суареса, включая Лионеля Месси и Неймара, которые передали свои пожелания.

Сам Луис имел хорошую возможность забить гол в прошедшей игре, но попал в штангу в первом тайме после подачи Факундо Пеллистри.

Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
07 сентября в 13:00
Грустно видеть, как Луис прощается, он действительно оставил большой след в уругвайском футболе. Номер 9 и баннеры - это заслуженно. Очень приятно видеть, что все его друзья и коллеги пришли на прощание. Поддержка от таких легенд как Месси и Неймар подчеркивает его значимость.
Брулин
Брулин
07 сентября в 11:09
Ожидал большего от этого матча, чем 0:0
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 сентября в 10:53
Прощай,легенда,!!!)) Африка никогда не простит тебя за тот момент))))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
07 сентября в 10:42
Проводили.. Легенда номер 9.. 👍👏
stanichnik
stanichnik
07 сентября в 10:40
А ещё к пожеланиям от Неймару и Месси можно было бы добавить и привет от Кьеллини.)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
07 сентября в 10:37
Честно, разочарован. Надеялся, что Суарес хлопнет дверью. Минимум 2 гола забьет. Соперник был подходящий. А тут унылые 0:0.
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 10:37
Ещё один наигрался. Понимает, что уже пора
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