Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая

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07 сентября 2024, 10:26

Нападающий провёл последний матч в составе сборной Уругвая.

Перед началом игры 7-го тура отборочного турнира ЧМ -2026 с Парагваем (0:0) болельщики вывесили на трибунах огромные баннеры с надписью «Луис вечный» и 9-м номером, а также поддерживали футболиста на протяжении всего поединка.

После окончания встречи прошла прощальная церемония, в которой приняли участие фанаты, бывший главный тренер уругвайской сборной Оскар Табарес, экс-капитаны национальной команды Диего Лугано, Диего Форлан и Диего Годин. Кроме того, на экране стадиона «Сентенарио» появились ключевые фигуры в карьере Суареса, включая Лионеля Месси и Неймара, которые передали свои пожелания.

Сам Луис имел хорошую возможность забить гол в прошедшей игре, но попал в штангу в первом тайме после подачи Факундо Пеллистри.