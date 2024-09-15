Несколько матчей чемпионата Австрии отменили из-за непогоды

Несколько матчей 6-го тура австрийской Бундеслиги были отменены из-за плохих погодных условий.
Речь идёт об играх «Ред Булл Зальцбург» — «Аустрия Клагенфурт», «Хартберг» — «Тироль» и «Аустрия» Вена — «Штурм».
В составе «Штурма» выступает российский вратарь Даниил Худяков.
А значения это слова вы знаете?
individuum — неделимый, неразделённый) — это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т. д. Понятие «индивид» употребляется для обозначения человека как отдельной особи среди других людей.
Простыми словами человек со своим мнением!!!
Если это троллинг, то я умываю руки, больше писать не буду!!!
А значения это слова вы знаете?
individuum — неделимый, неразделённый) — это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т. д. Понятие «индивид» употребляется для обозначения человека как отдельной особи среди других людей.
Простыми словами человек со своим мнением!!!
Если это троллинг, то я умываю руки, больше писать не буду!!!