Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияАвстрия. Бундеслига 2024/2025

Несколько матчей чемпионата Австрии отменили из-за непогоды

вчера, 17:40

Несколько матчей 6-го тура австрийской Бундеслиги были отменены из-за плохих погодных условий.

Речь идёт об играх «Ред Булл Зальцбург» — «Аустрия Клагенфурт», «Хартберг» — «Тироль» и «Аустрия» Вена — «Штурм».

В составе «Штурма» выступает российский вратарь Даниил Худяков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная России собирается провести два домашних матча в октябре и ноябре
13 сентября
ОфициальноСтало известно расписание матчей 4-го раунда Пути регионов Кубка России
12 сентября
Матч «Челси» в АПЛ перенесли на более позднее время
12 сентября
ОфициальноЕщё один матч «Аякса» в Нидерландах перенесли из-за забастовок полиции
11 сентября
Финалиссима может быть перенесена на 2026 год
10 сентября
Официально«Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы сыграют во время паузы на игры сборных
07 сентября
Все комментарии
bk5u5dczkyja
bk5u5dczkyja
вчера в 18:59
Матч состоится в любую погоду - это лозунг не для них.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:54
Дождь, град, ураган... Из-за чего можно летом в Европе отменить несколько матчей ?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:47
Мой коментарий попал в троллинг, но единственное предположение с моей стороны за слово "индивидум"
А значения это слова вы знаете?
individuum — неделимый, неразделённый) — это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т. д. Понятие «индивид» употребляется для обозначения человека как отдельной особи среди других людей.

Простыми словами человек со своим мнением!!!
Если это троллинг, то я умываю руки, больше писать не буду!!!
Quilby
Quilby
вчера в 17:44
Природа иногда вводит свои коррективы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 