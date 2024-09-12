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Стало известно расписание матчей 4-го раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 16:40

Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей 4-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25.

Игры пройдут с 24 по 26 сентября.

24 сентября (вторник)

14:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Сочи»

17:00. «Амкар» (Пермь) – «Черноморец» (Новороссийск)

17:00. «Челябинск» – «Тюмень»

19:30. «Волга» (Ульяновск) – «Ротор» (Волгоград)

25 сентября (среда)

12:00. «Динамо-Владивосток» – «Шинник» (Ярославль)

16:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Родина» (Москва)

17:00. «Урал» (Екатеринбург) – «СКА-Хабаровск»

18:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Уфа»

18:30. «Орёл» – «Сокол» (Саратов)

18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Балтика» (Калининград)

19:00. «Композит» (Павловский Посад) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

19:00. «Химик» (Дзержинск) – «Чайка» (Песчанокопское)

19:30. КАМАЗ (Набережные Челны) – «Торпедо» (Москва)

26 сентября (четверг)

17:00. «Спартак Кострома» – «Енисей» (Красноярск)

18:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Арсенал» (Тула)

19:30. «Амкал» (Москва) – «Алания» (Владикавказ)

Время, указанное в расписании, — московское.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:29
Неисповедимы пути регионов.
zsa7zz7g7g95
zsa7zz7g7g95
вчера в 17:07
Это ещё не финал....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:00
Ну теперь команды пусть готовятся, сроки известны...
Гость
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