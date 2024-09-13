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Сборная России собирается провести два домашних матча в октябре и ноябре

вчера, 12:38

Российский футбольный союз (РФС) намерен провести два домашних матча сборной России этой осенью. Об этом журналистам сообщил глава РФС Александр Дюков.

Мы ведём переговоры о матчах сборной России в октябре и ноябре. Но вы знаете наш подход, как только договоримся и поставим подписи над соглашениями, тогда и объявим. Мы не раз говорили, что для нас это важно. Мы будем стараться использовать каждое окно для проведения матчей сборной. Приоритетом являются игры в России, это важно для болельщиков. Речь идёт о двух матчах дома в октябре и в ноябре. Но многое будет зависеть от соперников, прогноза погоды, состояния полей, поэтому решение о месте проведения будет принято позже.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:55
Подыскивают место, где разлом побольше и тайфуны почаще. Когда найдут, сообщат.
ABir
ABir
вчера в 21:54
Может с кем-нибудь из БРИКС сыграем
MikhaZ
MikhaZ
вчера в 19:01
Умники а с кем могут потягаться ваши Твери и Оренбуги)))))))))))
Kosmos58
Kosmos58 ответ 2ycdwn9bhvv9 (раскрыть)
вчера в 18:17
Южный Сахалин, Северный Кавказ ... Лучше бы играли с Зенитом, Краснодаром, Динамо М, Локо, Спартаком ...
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:08, ред.
Коста-Рика, Куба, Ямайка, возможно Гондурас и Китай. Вот примерный круг соперников нашей команды.
lotsman
lotsman
вчера в 14:31
Играть надо с любыми, кто согласится.
adekvat
adekvat ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:20
Тут ни как не угадаешь, даже когда объявят эти сборные, возможно о существовании стран таких не все то знали.
tx9zqbrps4gb
tx9zqbrps4gb
вчера в 14:15
Главное не опускаем руки и ищем соперников!
Вещий
Вещий
вчера в 13:45
Даже страшно представить с кем нашей сборной предстоит играть....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 2ycdwn9bhvv9 (раскрыть)
вчера в 13:18
Нет. Это Белиз и Папуа Новая Гвинея. Инфа точная
x8qnx4jswc6s
x8qnx4jswc6s
вчера в 13:06
Лучше сделать две сборные и играть между собой.
2ycdwn9bhvv9
2ycdwn9bhvv9
вчера в 12:43
Мой прогноз - это Восточный Тимор и Западное Самоа
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:39
Будем ждать,чтобы посмотреть на игру сборной.
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