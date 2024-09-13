Сборная России собирается провести два домашних матча в октябре и ноябре

Российский футбольный союз ( РФС ) намерен провести два домашних матча сборной России этой осенью. Об этом журналистам сообщил глава РФС .

Мы ведём переговоры о матчах сборной России в октябре и ноябре. Но вы знаете наш подход, как только договоримся и поставим подписи над соглашениями, тогда и объявим. Мы не раз говорили, что для нас это важно. Мы будем стараться использовать каждое окно для проведения матчей сборной. Приоритетом являются игры в России, это важно для болельщиков. Речь идёт о двух матчах дома в октябре и в ноябре. Но многое будет зависеть от соперников, прогноза погоды, состояния полей, поэтому решение о месте проведения будет принято позже.