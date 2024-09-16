Топ-клубы Серии А проявляют интерес к полузащитнику «Торино»

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вчера, 10:05

Полузащитник «Торино» и сборной Италии привлёк интерес нескольких топ-клубов Серии А. Речь идёт о «Милане», «Наполи» и «Интере».

На фоне данной информации «Торино» начало переговоры с окружением игрока о продлении контракта до июня 2029 года. Сообщается, что руководитель туринского клуба не готов продавать Риччи дешевле, чем за 35 миллионов евро.

23-летний опорный полузащитник перешёл в «Торино» из «Эмполи» в январе 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне Риччи сыграл пять матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 22 миллион евро.