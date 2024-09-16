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Клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны»

вчера, 09:48

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Фермину Лопесу. Однако каталонцы не рассматривают возможность расставания с игроком. Лопес также хочет остаться в «Барселоне». Стороны ведут работу над продлением контракта.

Лопес — воспитанник «Барселоны». Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 21-летний центральный полузащитник сыграл три матча, в которых получил жёлтую карточку. Сейчас испанец восстанавливается от повреждения. Портал Transfermarkt оценивает Лопеса в 30 миллионов евро.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:24
А продадут в итоге Гвардиоле в Ман Сити, чтобы через несколько лет выкупить обратно дороже 😂😂😂
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 10:22
Так, обычные слухи.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:15
Мне кажется, что финансовые трудности Барселоны сами собой не закончатся. Скорее всего предстоит расстаться с несколькими ведущими игроками, чтобы стабилизировать ситуацию. Уж слишком много Барселона должна. Клуб из столицы Каталонии ждут нелёгкие времена.
Вещий
Вещий
вчера в 09:50
Самим он нужен.... тем более он не горит желанием покинуть Барсу.
Гость
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