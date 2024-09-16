Клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны»

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вчера, 09:48

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании . Однако каталонцы не рассматривают возможность расставания с игроком. Лопес также хочет остаться в «Барселоне». Стороны ведут работу над продлением контракта.

Лопес — воспитанник «Барселоны». Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 21-летний центральный полузащитник сыграл три матча, в которых получил жёлтую карточку. Сейчас испанец восстанавливается от повреждения. Портал Transfermarkt оценивает Лопеса в 30 миллионов евро.