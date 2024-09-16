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Алли может продолжить карьеру в Ла Лиге

вчера, 11:21

«Бетис» собирается усилить полузащиту за счёт подписания свободного агента, так как хавбек севильцев Виллиам Карвалью пропустит остаток сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия. По последним данным, Деле Алли — один из фаворитов главного тренера «бело-зелёных» Мануэля Пеллегрини среди возможных вариантов. Однако в случае подписания Алли придётся изменить схему игры, так как роль англичанина будет отличаться от того, что делал на поле Карвалью.

Напомним, 28-летний полузащитник в июле текущего года покинул «Эвертон». В прошедшем сезоне, выступая за «Бешикташ» и «ирисок», Алли сыграл 17 матчей во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:51
Давно уже никак не вернется на свой прежний уровень, где то свернул не туда Деле Алли...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:26
Это конечно дело тренера, но он слабо провёл последние сезоны. Да еще и схему под него перестраивать... Зачем?
v9nthp4729mf
v9nthp4729mf
вчера в 11:25
Пеллигрини знает кто ему надо и зачем
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