Алли может продолжить карьеру в Ла Лиге

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вчера, 11:21

«Бетис» собирается усилить полузащиту за счёт подписания свободного агента, так как хавбек севильцев Виллиам Карвалью пропустит остаток сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия. По последним данным, — один из фаворитов главного тренера «бело-зелёных» Мануэля Пеллегрини среди возможных вариантов. Однако в случае подписания Алли придётся изменить схему игры, так как роль англичанина будет отличаться от того, что делал на поле Карвалью.

Напомним, 28-летний полузащитник в июле текущего года покинул «Эвертон». В прошедшем сезоне, выступая за «Бешикташ» и «ирисок», Алли сыграл 17 матчей во всех турнирах и отметился 3 забитыми мячами.