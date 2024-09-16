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«Атлетик» намерен подписать лучшего ассистента прошлого сезона Сегунды

вчера, 12:26

«Атлетик» намерен подписать полузащитника «Расинга» Иньиго Висенте в ближайшие трансферные окна. Клубу не удалось приобрести игрока прошлым летом. В контракте Висенте прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро.

26-летний левый вингер является воспитанником «Атлетика». За «Расинг» Висенте выступает с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне испанец сыграл 40 матчей в Сегунде, забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач. Сейчас на счету Висенте 5 игр и 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:20
Они есть, но точно не к тебе
Baggio R.
Baggio R. ответ ProKop92 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:55
Написано же - воспитанник Атлетика. Ещё вопросы?
Гость
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