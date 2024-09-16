«Атлетик» намерен подписать лучшего ассистента прошлого сезона Сегунды

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вчера, 12:26

«Атлетик» намерен подписать полузащитника «Расинга» в ближайшие трансферные окна. Клубу не удалось приобрести игрока прошлым летом. В контракте Висенте прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро.

26-летний левый вингер является воспитанником «Атлетика». За «Расинг» Висенте выступает с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне испанец сыграл 40 матчей в Сегунде, забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач. Сейчас на счету Висенте 5 игр и 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.