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Глава Казахстанской федерации футбола назвал цель сборной в Лиге наций

сегодня, 00:38

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о задаче главного тренера местной национальной команды Станислава Черчесова в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 17:44
С Черчесовым у нас нет шанса...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 17:43
С Черчесовым в лигу С спустимся. Не нужно было его назначать. Что касается дерзости команды, то как можно быть дерзким при трусливой тактике Черчесова...
Брулин
Брулин
сегодня в 08:16
После этих 0-0, витают в облаках товарищи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:11
Успехом будет, если у висят в группе Б. Скатиться группой ниже куда проще чем подняться...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:06
Помечтай всегда можно! Это не запрещено
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:03
Мечты, мечты, мечты! Мечтать не вредно!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:43
У казахстана только-только зарождается состав команды который может бороться и набирать очки. Это уже можно считать достижением.
dbszu2v3qbtk
dbszu2v3qbtk
сегодня в 07:33
Вылетят они с таким тренером в группу С
6urecf36fmht
6urecf36fmht
сегодня в 07:21
С тупым усатым упрямцем вполне можно и до лиг K, L, M, N добраться, когда неистовые реформаторы из УЕФА их введут
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:00
Не надо ориентироваться на дерзких))) команды постоянно будут подниматься в высшие дивизионы или наобороттf,опускаться. Надо спокойно готовится к матчам..развиваться .шанс отобраться на евро или см есть...)) реформы УЕФА позволяют
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:52
Есть конечно возможность подняться выше по буквам, но очень маленький шанс, с Австрией ничья, а там далее два поражения.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:04
Перед командой цели надо ставить, а не перед тренером.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:50
Правильно подметил, что у Казахстана кроме дерзости и амбиции ничего нет.
Надо о мастерстве говорить и реально оценивать свои возможности.
Казахстан даже на лигу В не тянет и вылетит из неё.
Их даже тренер с мировым именем не вытянет.
438vp3ht5htf
438vp3ht5htf
сегодня в 03:09
Ставить непосильные задачи всегда легко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 02:28, ред.
За амбиции, какими бы завышенными они не были, очков не прибавится. Зря казахи связались с чабаном. Он их опустит вниз. Теперь надо снова Адиева звать он свободен.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:25
Усы поднапрягли.... это не клуб тренеровать...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:08
Задача перед Саламовичем поставлена серьёзная - тут не только усами , но и мозгами шевелить придётся...)))
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