Глава Казахстанской федерации футбола назвал цель сборной в Лиге наций

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о задаче главного тренера местной национальной команды Станислава Черчесова в нынешнем розыгрыше Лиги наций.
Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?
Надо о мастерстве говорить и реально оценивать свои возможности.
Казахстан даже на лигу В не тянет и вылетит из неё.
Их даже тренер с мировым именем не вытянет.
Надо о мастерстве говорить и реально оценивать свои возможности.
Казахстан даже на лигу В не тянет и вылетит из неё.
Их даже тренер с мировым именем не вытянет.