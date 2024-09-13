Глава Казахстанской федерации футбола назвал цель сборной в Лиге наций

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о задаче главного тренера местной национальной команды в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?