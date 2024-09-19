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Газета L'Equipe включила Сафонова в тройку лучших в ПСЖ по итогам матча ЛЧ

вчера, 14:55

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил оценку 5,5 от французской газеты L'Equipe по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

Более высокие баллы получили защитники Нуну Мендеш (5,7) и Уилльям Пачо (5,8).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:40
Не особо его испытывали
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:31
Жалко Матвей не забил....))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:40
Странные французы или их газета. А защита и полузащита оборонительного плана им какая оценка?
LOpp
LOpp
вчера в 17:28
у Жироны за матч был 1 удар в створ ворот
lotsman
lotsman
вчера в 17:06
Это хорошо. Иак матвей может стать основным голкипером команды.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:53
Добавить некого было?
Всю игру без работы был, спокойно стоял там в рамке бездельничал))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:52
многое еще чего сделал.
около 100 правильных шагов в своей штрафной.
пару раза выпил водичку во время атак псж.
ни разу не вышел за пределы штрафной.
добродушно смотрел на болельщиков псж на стадионе.
10 раз хлопал в ладоши, мотивируя команду, как раз перед победным голом.
считай, поучаствовал в голевой комбинации.
4vs88rr3sbu9
4vs88rr3sbu9
вчера в 15:50
В матчах с командами типа Жироны и будет процветать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:39
Нуну Мендеш и Уилльям Пачо действительно заслуживают похвалы за свою игру. Их взаимодействие на поле было впечатляющим, и они смогли надежно закрыть потенциальные угрозы от Жироны. Высокие оценки в 5,7 и 5,8 - это признание их труда, и я надеюсь, что в будущем они продолжат так же уверенно защищать ворота команды.
3grcknf4napd
3grcknf4napd
вчера в 15:21
Это высокая оценка мы рады!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:00
Между ног не пропустил, ляпов не допустил и отлично.прпвда и ударов то по его воротам не было. Жирона в этом сезоне так себе конкурент, дальше у ПОЖ посильнее будут соперники. Но там Данарумма вереьс
852fre7jq9b5
852fre7jq9b5
вчера в 14:58
Матвея с сухим дебютом в ЛЧ
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