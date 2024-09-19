Газета L'Equipe включила Сафонова в тройку лучших в ПСЖ по итогам матча ЛЧ

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил оценку 5,5 от французской газеты L'Equipe по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).
Более высокие баллы получили защитники Нуну Мендеш (5,7) и Уилльям Пачо (5,8).
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил оценку 5,5 от французской газеты L'Equipe по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).
Более высокие баллы получили защитники Нуну Мендеш (5,7) и Уилльям Пачо (5,8).
около 100 правильных шагов в своей штрафной.
пару раза выпил водичку во время атак псж.
ни разу не вышел за пределы штрафной.
добродушно смотрел на болельщиков псж на стадионе.
10 раз хлопал в ладоши, мотивируя команду, как раз перед победным голом.
считай, поучаствовал в голевой комбинации.
около 100 правильных шагов в своей штрафной.
пару раза выпил водичку во время атак псж.
ни разу не вышел за пределы штрафной.
добродушно смотрел на болельщиков псж на стадионе.
10 раз хлопал в ладоши, мотивируя команду, как раз перед победным голом.
считай, поучаствовал в голевой комбинации.
Всю игру без работы был, спокойно стоял там в рамке бездельничал))
Всю игру без работы был, спокойно стоял там в рамке бездельничал))