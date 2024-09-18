ЦСКА прервал крутую серию «Краснодара» без поражений. Не уступали в 11 матчах подряд

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вчера, 22:02

«Армейцы» взяли реванш в Кубке России.

«Горожане» не умеют рисковать до конца

Поражение и победа дают в таблицу больше очков, чем две ничьи. Именно привычка собирать мировые стоила «Краснодару» титула. Понятно, что «горожанам» будет сложно опередить «Зенит». Но раз команда Семака склонна к ничьим и может играть на отбой против ЦСКА и «Спартака», то не так страшен волк, как его рисуют. «Краснодар» после Ивича ведь стал сильнее, осталось доработать их проект.

Мусаеву привезли правильного центрального защитника Диего Косту. Бразилец из «Сан-Паулу» может стать новым лидером обороны, если грамотно сыграют на флангах. Там у «Краснодара» уругвайцы Гонсалес и Оласа. Но им надо адаптироваться к РПЛ . Также хочется видеть от латералей активную игру в атаке, ведь старина Петров вряд ли сыграет в стиле Дугласа Сантоса. Нужно поддерживать вингеров.

«Краснодар» выручает выбранный подход. Пока «Зенит» ищет себя «вторым номером», «горожане» спокойно идут вперед, хотя стабильно в линии атаки в начале сезона выступает только Виктор Са. Даже у Сперцяна были перепады в игре до удачного матча с «Ростовом» с дублем и семью созданными моментами. Сегодня против ЦСКА Мусаев сделал слишком много замен для стабильного футбола.

И хотя «армейцам» дома пришлось отказаться от мяча, «Краснодар» получил два гола после передач умницы Файзуллаева в резких атаках. Крайний защитник Гайич хлестко пробил в дальний угол, а хавбек Кисляк в концовке матча воспользовался удобным навесом с фланга. После двух побед над ЦСКА «горожане» проиграли. Но это вряд ли их сильно волнует, ведь лидирует в своей группе.

Вот только даже против ЦСКА сезона команда Мусаева могла сыграть иначе. По-прежнему есть проблемы, когда оппонент позволяет «Краснодару» играть первым номером. Также хватает неприятностей на выезде. Были победы над «Динамо» и «Локомотивом», но беда «горожан» – их гостевые серии редко бывают длительными. На старте сезона не сумели победить в Грозном и Воронеже, две мировые.

Мусаев справился с неудачной серией

«Краснодар» плохо начал сезон. Дело даже не в упущенном первом трофее в истории клуба. Проиграть «Зениту» не зазорно. «Горожане» забили Латышонку два мяча, а это много, как знаем теперь после сухих матчей голкипера в РПЛ . Но Агкацев, заменивший в основе Сафонова, пропустил четыре раза в финале Суперкубка. Трофей достался «Зениту», а «Краснодар» ждало «серебряное проклятие».

Сразу несколько вице-чемпионов последних лет – «Спартак», ЦСКА и «Сочи», переживали откаты в таблице. «Армейцы» стали шестыми после вице-чемпионства, что привело к увольнению тренера Федотова. «Сочи» и «Спартак» вообще были десятыми в следующем сезоне после «серебра». Вот такая судьба. «Краснодар» начал тремя ничьими в четырех турах, заявка на место в середине таблицы РПЛ .

Теряли очки против скромных соперников – «Ахмата», «Динамо» из Махачкалы и «Факела». Сейчас бы Мусаев обязательно обыграл каждого в этом списке. Подарили «Зениту» фору, ведь раздали шесть пунктов на ровном месте. При этом «Краснодар» переиграл ЦСКА в Кубке и чемпионате. После второй победы над «армейцами» они собрали победную серию из семи поединков подряд, что впечатляет.

Играли против крутых «Динамо», «Локомотива» и «Ростова». Побеждали всех в списке. Конечно, не каждый раз виктории давались Мусаеву легко. Иногда брали три очка за счет эмоциональных рывков. Порой грубо ошибались в опорной зоне. Заигрывали с ненужными ничьими, помешавшими клубу в прошлом году опередить «Зенит» в РПЛ . Но победы есть победы, они дарят футболистам моральные силы.

«Краснодар» пережил серьезные потери

Как оценить трансферное лето «горожан»? Можно с уверенностью сказать, что команда пережила несколько потрясений. При этом ситуация могла быть намного хуже, если бы ушли Кордоба, Сперцян и Тормена. Команда попрощалась с рядом футболистов, которым доверял еще тренер Ивич. Серб ставил в основу Сафонова в воротах, Волкова на правый фланг, Алонсо в центр обороны, а Кади в атаку.

Претензии были по игре правого латераля Волкова без мяча, а также по результативности инсайда Кади. Россиянин теперь в «Зените», а бразилец отправился к бывшему левому латералю «горожан» Рамиресу в «Ференцварош». Потеряли четырех футболистов стартового состава. Также в плохой форме опорник Черников, а его коллега из центра Кривцов через агента опровергает конфликт с клубом.

Допускаем, что некоторые игроки недовольны положением, как был Эктов, ушедший в аренду в «Пари НН». «Краснодару» нужны люди для борьбы за самые высокие места. Повезло, что Агкацев – толковый голкипер, школа «Краснодара» выпустила не только Сафонова, Адамова и Латышонка. Будет здорово, если заиграет Данила Козлов, молодой талант из школы «Зенита», но с ЦСКА он сыграл растеряно.

Смолов нужен для подмены Кордобы, ведь Джон умеет заработать дисквалификацию. Фактор усталости тоже никто не отменял. Колумбиец летает на матчи сборной. Будет отсутствовать во время пауз для отбора ЧМ -2026. Также плохо, что «Краснодар» не обзавелся сильным инсайдом, это ошибка. Сперцяну, Са и Кордобе не хватает четвертого напарника. Батчи, Козлов, Мозес и Олусегун не впечатляют.

Важно собрать органичную команду. Представьте, что забегали уругвайские латерали – Гонсалес сегодня ошибался. Представьте, что набрал форму Черников. А Кордоба, раз не получилось перебраться в другой российский клуб прошлым летом, не промахивается. Тогда «Краснодар» неприятно удивит не только московские клубы, но сам «Зенит». Впрочем, сезон длинный, будут и поражения, как сегодня.