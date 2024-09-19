«Футбол у нас деградирует». Список 33 лучших игроков сезона – идеальное подтверждение

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19 сентября 2024, 14:07

Нет амбиций, стабильности и мало класса.

Лучшие игроки РПЛ не востребованы в топ-5

В РФС затянули с публикацией списка лучших игроков прошлого сезона. Провели Евро-2024, начался еврокубковый сезон в новом формате. Прошло восемь туров РПЛ , сыграли немало поединков в Кубке России. Но лучше поздно, чем никогда. С полным списком по позициям можете ознакомиться здесь. Бывший голкипер сборной России и «Спартака» Филимонов недавно сказал, что футбол в стране деградирует. Его поддержали многие коллеги. Список от РФС помогает в этой дискуссии.

Если раньше в РПЛ удерживали еврокубковые места и деньги, то сейчас зарплаты в топ-5 выше, если играть за грандов. Но лучшие футболисты прошлого сезона оказались невостребованными в пятёрке ведущих лиг. Из 33-х лишь один отравился в большой клуб. Голкипер Сафонов стал сменщиком Доннаруммы в ПСЖ . Джиджи травмировался накануне матча в Лиге чемпионов, Матвей его подменил. Но пока итальянец не уйдет в другой клуб, если вообще уедет, у Луиса Энрике есть железный основной голкипер.

Также в зарубежные лиги уехали Алонсо и Чалов. Но парагвайский защитник с рыночной стоимостью в 8 млн евро оказался в «Атлетико Минейро» за 1.1 миллиона, а российский нападающий ЦСКА перебрался за копейки в ПАОК . Фёдор не убедил Де Дзерби и скаутов «Марселя». Не убедил клубы Серии А и Ла Лиги, где играли российские футболисты в последние годы. Чалов оказался не нужен никому сильному. У него были крайне слабые отрезки, а голы в основном забивал с пенальти.

В списке много нестабильных футболистов

Радуют только вратари. У Сафонова были разовые ошибки, но у Моти феноменальная общая статистика. Заслужил приглашение в большой клуб, здесь всё по делу. Лантратов – мастер, у него редко случаются ляпы в «Локомотиве», тащит молодую команду. Латышонка отметили после игры за «Балтику», которая вылетела и была в финале Кубка России. Теперь Евгений пропустил всего 1 гол в 8 турах в «Зените», феноменальный дебют. Только у вратарей есть стабильность, только они не деградируют.

А если посмотрите на лучшего правого защитника прошлого сезона Волкова, то ситуация другая. Сергей сначала оказывался на лавке «Краснодара» из-за ошибок в защите. Затем допускал огрехи в футболке «Зенита». Но его считают лучшим на позиции из-за выносливости. Сильянов слабее, чем Волков, по мнению аналитиков Семака, ведь не взяли Александра из «Локомотива» в состав. И Караваев сбавил, поэтому в «Зените» был Фернандес, приехал Волков. Центрбек Эракович тоже потерял форму.

Осипенко в «Ростове» явно играет хуже. Солдатенков из «Крыльев Советов» представляет одну из самых слабых защитных линий РПЛ нового сезона. С весны за короткое время скатились многие лидеры. Дуглас Сантос хуже, чем был год назад. Гарре из «Крыльев Советов» помешали травмы. Опорник Барриос играет заметно слабее за «Зенит», а Глебов провалился в «Ростове». Где стабильность? Редкий зверь, даже Сперцян и Тюкавин начали новый сезон с помарками и бледными поединками.

Константина в РФС выбрали лучшим футболистом прошлого сезона. Согласны с таким решением, но форвард «Динамо» неважно начал новый сезон. Также не прибавили Лаксальт, Кассьерра и Кордоба. Можно по пальцам одной руки пересчитать футболистов со стабильным прогрессом. Это голкипер Латышонок из «Зенита». Часто хорош плеймейкер Обляков из ЦСКА . Успешен Глушенков, новый форвард Семака. Но Максим получил травму руки, посмотрим, сможет ли вернуться с голами.

Главные игроки дивизиона не растут в цене

В РПЛ нет дорогих футболистов. Никого за 40-50 млн евро, чтобы отпугнул большие клубы стоимостью трансфера. Впрочем, давно для «Челси» или МЮ такая сумма стала неподъемной? За кого только не платили большие деньги в АПЛ , Ла Лиге и Серии А. Уровень футболистов отражает множество параметров, оценочная стоимость – один из них. В РПЛ традиционно много свободных агентов, как Дзюба и Джикия. Но даже если не оценивать ветеранов, а смотреть на 33 лучших игрока, то ситуация непростая.

В списке героев прошлого сезона лишь два человека с оценочной стоимостью в 20 млн евро. Речь о Сперцяне из «Краснодара» и Венделе из «Зенита». Можно сказать, что их чуть недооценивают. Но Эдуард иногда непонятным образом выпадает из игры и не спешит в серьезные клубы, что тоже настораживает покупателей. Вендел впервые в жизни классно готов физически, но скауты и аналитики знают, сколько раз Маркус вел себя иначе. Репутация бежит впереди человека, поэтому плеймейкер в «Зените».

Одна из причин, почему большие клубы не охотятся за лучшими игроками РПЛ – удивляет низкая стоимость, ищут подвох. Гранды не считают, что Глушенков, Глебов, Бителло, Кордоба и Барриос смогут изменить их футбол. Следовательно, опорника «Зенита» звали в «Ноттингем Форест», но не ждали в основе «Ливерпуля». В молодости Дугласом Сантосом из «Зенита» интересовались в «Барселоне». Но каталонцы решили, что бразилец им не подходит, слишком банальный футболист для игры в основе гранда.

У футболистов из РПЛ нет здоровых амбиций

Большие звезды хотят постоянно играть в Лиге чемпионов и представлять ведущие команды мира. То есть жить в Англии, Испании, Германии или Италии. Исключения редкие. Даже пример Мбаппе показывает, что во Франции можно переоценить себя. Килиану нужно время, чтобы включиться в большую игру в составе «Реала» в более сложной Ла Лиге. Но Мбаппе держали в Париже сказочные деньги шейхов. У футболистов РПЛ нет сейчас дикой зарплаты, как у Халка в «Зените» в прошлом.

Также нет амбиций. Глушенков заявил, что не перешел бы в «Жирону» или «Гавр», где играет Кузяев. С таким отношением к вызовам в серьезных лигах, где после успеха в середняке зовут в гранд, Максим точно никуда не уедет. Говорили, что у бывшего игрока «Спартака» сложный характер. Покупатели это тоже учитывают. Соболев в «Зените», а не в Серии А, поскольку скауты знали о его поведении и методах общения с окружающим миром. В РПЛ колючие игроки.