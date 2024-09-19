«Футбол у нас деградирует». Список 33 лучших игроков сезона – идеальное подтверждение

Нет амбиций, стабильности и мало класса.
Лучшие игроки РПЛ не востребованы в топ-5
В РФС затянули с публикацией списка лучших игроков прошлого сезона. Провели Евро-2024, начался еврокубковый сезон в новом формате. Прошло восемь туров РПЛ, сыграли немало поединков в Кубке России. Но лучше поздно, чем никогда. С полным списком по позициям можете ознакомиться здесь. Бывший голкипер сборной России и «Спартака» Филимонов недавно сказал, что футбол в стране деградирует. Его поддержали многие коллеги. Список от РФС помогает в этой дискуссии.
Если раньше в РПЛ удерживали еврокубковые места и деньги, то сейчас зарплаты в топ-5 выше, если играть за грандов. Но лучшие футболисты прошлого сезона оказались невостребованными в пятёрке ведущих лиг. Из 33-х лишь один отравился в большой клуб. Голкипер Сафонов стал сменщиком Доннаруммы в ПСЖ. Джиджи травмировался накануне матча в Лиге чемпионов, Матвей его подменил. Но пока итальянец не уйдет в другой клуб, если вообще уедет, у Луиса Энрике есть железный основной голкипер.
Также в зарубежные лиги уехали Алонсо и Чалов. Но парагвайский защитник с рыночной стоимостью в 8 млн евро оказался в «Атлетико Минейро» за 1.1 миллиона, а российский нападающий ЦСКА перебрался за копейки в ПАОК. Фёдор не убедил Де Дзерби и скаутов «Марселя». Не убедил клубы Серии А и Ла Лиги, где играли российские футболисты в последние годы. Чалов оказался не нужен никому сильному. У него были крайне слабые отрезки, а голы в основном забивал с пенальти.
В списке много нестабильных футболистов
Радуют только вратари. У Сафонова были разовые ошибки, но у Моти феноменальная общая статистика. Заслужил приглашение в большой клуб, здесь всё по делу. Лантратов – мастер, у него редко случаются ляпы в «Локомотиве», тащит молодую команду. Латышонка отметили после игры за «Балтику», которая вылетела и была в финале Кубка России. Теперь Евгений пропустил всего 1 гол в 8 турах в «Зените», феноменальный дебют. Только у вратарей есть стабильность, только они не деградируют.
А если посмотрите на лучшего правого защитника прошлого сезона Волкова, то ситуация другая. Сергей сначала оказывался на лавке «Краснодара» из-за ошибок в защите. Затем допускал огрехи в футболке «Зенита». Но его считают лучшим на позиции из-за выносливости. Сильянов слабее, чем Волков, по мнению аналитиков Семака, ведь не взяли Александра из «Локомотива» в состав. И Караваев сбавил, поэтому в «Зените» был Фернандес, приехал Волков. Центрбек Эракович тоже потерял форму.
Осипенко в «Ростове» явно играет хуже. Солдатенков из «Крыльев Советов» представляет одну из самых слабых защитных линий РПЛ нового сезона. С весны за короткое время скатились многие лидеры. Дуглас Сантос хуже, чем был год назад. Гарре из «Крыльев Советов» помешали травмы. Опорник Барриос играет заметно слабее за «Зенит», а Глебов провалился в «Ростове». Где стабильность? Редкий зверь, даже Сперцян и Тюкавин начали новый сезон с помарками и бледными поединками.
Константина в РФС выбрали лучшим футболистом прошлого сезона. Согласны с таким решением, но форвард «Динамо» неважно начал новый сезон. Также не прибавили Лаксальт, Кассьерра и Кордоба. Можно по пальцам одной руки пересчитать футболистов со стабильным прогрессом. Это голкипер Латышонок из «Зенита». Часто хорош плеймейкер Обляков из ЦСКА. Успешен Глушенков, новый форвард Семака. Но Максим получил травму руки, посмотрим, сможет ли вернуться с голами.
Главные игроки дивизиона не растут в цене
В РПЛ нет дорогих футболистов. Никого за 40-50 млн евро, чтобы отпугнул большие клубы стоимостью трансфера. Впрочем, давно для «Челси» или МЮ такая сумма стала неподъемной? За кого только не платили большие деньги в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Уровень футболистов отражает множество параметров, оценочная стоимость – один из них. В РПЛ традиционно много свободных агентов, как Дзюба и Джикия. Но даже если не оценивать ветеранов, а смотреть на 33 лучших игрока, то ситуация непростая.
В списке героев прошлого сезона лишь два человека с оценочной стоимостью в 20 млн евро. Речь о Сперцяне из «Краснодара» и Венделе из «Зенита». Можно сказать, что их чуть недооценивают. Но Эдуард иногда непонятным образом выпадает из игры и не спешит в серьезные клубы, что тоже настораживает покупателей. Вендел впервые в жизни классно готов физически, но скауты и аналитики знают, сколько раз Маркус вел себя иначе. Репутация бежит впереди человека, поэтому плеймейкер в «Зените».
Одна из причин, почему большие клубы не охотятся за лучшими игроками РПЛ – удивляет низкая стоимость, ищут подвох. Гранды не считают, что Глушенков, Глебов, Бителло, Кордоба и Барриос смогут изменить их футбол. Следовательно, опорника «Зенита» звали в «Ноттингем Форест», но не ждали в основе «Ливерпуля». В молодости Дугласом Сантосом из «Зенита» интересовались в «Барселоне». Но каталонцы решили, что бразилец им не подходит, слишком банальный футболист для игры в основе гранда.
У футболистов из РПЛ нет здоровых амбиций
Большие звезды хотят постоянно играть в Лиге чемпионов и представлять ведущие команды мира. То есть жить в Англии, Испании, Германии или Италии. Исключения редкие. Даже пример Мбаппе показывает, что во Франции можно переоценить себя. Килиану нужно время, чтобы включиться в большую игру в составе «Реала» в более сложной Ла Лиге. Но Мбаппе держали в Париже сказочные деньги шейхов. У футболистов РПЛ нет сейчас дикой зарплаты, как у Халка в «Зените» в прошлом.
Также нет амбиций. Глушенков заявил, что не перешел бы в «Жирону» или «Гавр», где играет Кузяев. С таким отношением к вызовам в серьезных лигах, где после успеха в середняке зовут в гранд, Максим точно никуда не уедет. Говорили, что у бывшего игрока «Спартака» сложный характер. Покупатели это тоже учитывают. Соболев в «Зените», а не в Серии А, поскольку скауты знали о его поведении и методах общения с окружающим миром. В РПЛ колючие игроки.
Резюмируем. Независимые аудиторы не считают, что в РПЛ есть футболисты хотя бы за 30 млн евро. Нет спроса на главных звезд. Доказательство – один трансфер в топ-5 из тридцати трёх возможных сделок. Влияет отношение многих легионеров и россиян к потенциальному переходу в клуб, где надо бороться за место под солнцем. Не спешат уезжать, в РПЛ хорошо кормят. Серьезные клубы не связываются с футболистами, которые так относятся к профессии. Филимонов вряд ли ошибается.