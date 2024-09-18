У «Баварии» рекордное количество забитых мячей, а Куртуа спас «Реал». Космический футбол в Лиге чемпионов

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вчера, 11:33

28 засчитанных мячей в шести стартовых играх.

«Бавария» дома разнесла «Динамо» Загреб

Счёт 9:2 – уникальный подарок любителям статистики в первом туре Лиги чемпионов. Раньше ни одна команда на основном этапе не забивала девять мячей. В квалификации и в старые времена в плей-офф Кубка чемпионов всякое случалось. Но на подобном уровне девять голов увидели впервые. «Баварии» не привыкать, они громили «Барселону» со счётом 8:2. Но теперь у подопечных Компани задача была проще, чем у «золотой» команды Флика.

Матч получился ироничным. Публика сбилась со счёта, сколько мячей «Баварии» в итоге отменили из-за офсайдов. Вот только хорваты не унимались – ошибались в защите снова и снова. В перерыве «Бавария» потеряла из-за травмы Нойера, а его сменщик пропустил два мяча на старте второго тайма. Счёт стал 3:2, но очень скоро немцы умножили своё преимущество. Кейн сделал покер, три мяча забил с пенальти. Кто только не забивал, даже Горецка.

«Ювентус» не подвёл миллионы болельщиков

Поскольку два матча – «Ювентуса» и «Астон Виллы», шли первыми хронологически, то для многих открытие сезона было связано с игрой в Турине. Мотта не подвёл. Тренера нахваливали за первые поединки в «Ювентусе». С молодым составом без россыпи опытных звёзд Тиаго пытается играть современно. Частенько получается здорово. Против ПСВ турецкий атакующий хавбек Кенан Йилдыз стал самым молодым «бьянконери» с голом в Лиге чемпионов.

Побил рекорд самого Дель Пьеро. Кенану было 19 лет и 139 дней, когда вонзил мяч в девятку ворот соперника красивым мощным ударом. Йилдыз вместе с МакКенни, Влаховичем и Нико Гонсалесом закрутил головы защитникам голландцев. Хотя «Ювентус» отдавал мяч ПСВ и допускал удары по своим воротам, хотя пропустили один мяч в ответ, три гола обеспечили Мотте комфортную домашнюю победу. Туринский клуб излечивается от скуки.

В «Астон Вилле» рады дебюту в Лиге чемпионов

Унаи Эмери так искренне аплодировал и смеялся на тренерском кресле после первого гола «Астон Виллы», что заработал себе ещё большую симпатию среди фанатов бирмингемского клуба. Для них вечер в Швейцарии был особенным, поскольку против «Янг Бойз» английский клуб дебютировал в Лиге чемпионов. Помним, что у них есть кубок чемпионов, завоеванный в 1982-м году, но это было давно. А вот яркий разгром швейцарцев случился вчера.

«Астон Вилла» сыграла классно. Приятно, что дебютировал колумбиец Дуран. В 16 лет вместе с друзьями снял в родной Колумбии забавный ролик, когда перед дворовым матчем включили гимн Лиги чемпионов. Спустя всего четыре года Джон услышал знаменитую мелодию со стадиона. А героем матча стал опытный бельгиец Тилеманс. Хавбек играл в 16 лет в турнире в составе «Андерлехта». Теперь забил «Янг Бойз» и сделал ассист на коллегу по сборной Онана.

Неудержимый Дьёкереш приговорил «Лилль»

Шведский форвард снова задаёт скаутам грандов немой вопрос: «Зачем оставили меня в Португалии?» Дьёкереш слишком сильный для «Спортинга», что доказал в матче против «Лилля». Нападающий сначала чётко пробил низом в угол ворот французов, а затем крутанул марсельскую рулетку Зидана в центре поля. Разворот стоил игроку «Лилля» второй жёлтой карточки, на 40-й минуте гости остались в меньшинстве в поединке в Лиссабоне.

Победа «Спортинга» Аморима стала делом времени. Португальцы могут поругать себя за слабую реализацию моментов, ведь создали почти два десятка атак с ударами. Вдесятером «доги» не сумели забить в ответ, зато пропустили второй мяч. Французам не хватило в гостях последних передач. Ни одного паса под удар, редко такое увидишь, когда нет огромной разницы в классе между соперниками. «Лилль» неудачно стартовал в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» не испугал быстрый гол «Милана»

В Милане американец Пулишич забил на третьей минуте. Но поскольку речь о знаменитой паре для Лиги чемпионов, то мало кто сомневался – быть камбэку. В этот раз, в отличие от финала в Стамбуле, «Ливерпуль» не стал ждать трёх голов «Милана», хватило одного. У Фонсеки неплохая команда, но у Слота футболисты намного сильнее. Класс исполнителей сказался, хотя «россонери» тоже виноваты, допустили немало мелких и важных ошибок в обороне.

В первом тайме за «Ливерпуль» забивали центральные защитники. Более зрелая команда показала «Милану», как можно выжимать голы, даже если отличаются не форварды. Хотя нападающий поучаствовал в ключевом моменте матча. Жота случайно травмировал Меньяна. Француза заменили, без него «Милану» стало ещё сложнее. Торриани пропустил от Собослаи, а разница по ударам в створ – 2:11, подтверждает, что «Ливерпуль» выиграл заслуженно.

«Реал» поставил на контратаки и спасения Куртуа

Вчера футболисты «Реала» хотели бы играть за «Баварию», ведь в пользу немцев назначили много пенальти. А если без шуток о любимом способе Мбаппе забивать за «Мадрид», то серьёзно отмечаем – Анчелотти нервничал. Даже получил жёлтую карточку. Причин хватало. Рюдигер едва не привёз пенальти, пришлось смотреть повтор, чтобы поменять решение. «Штутгарт» создавал неплохие моменты, Куртуа несколько раз выручил фаворита.

Вот только немцы молодого тренер Хёнесса играли против «Реала». А это значит, что даже если забил – «Штутгарт» сравнял счёт, то в конце испанцы найдут победный метод. Модрич навесил мяч на Рюдигера, дополнили первый гол Мбаппе в пустые ворота после контратаки и прострела Родриго. А на закуску забил Эндрик. 18-летний молодожён – бразилец расписался на днях со своей 21-летней девушкой, прошёл со своей половины поля и обманул вратаря.