ПСЖ с Сафоновым дожал «Жирону». «Интер» выстоял в Манчестере

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сегодня, 01:07

В центре внимания оказались игры в Англии и Франции.

Дебют Сафонова

Когда стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма получил травму, тут же возник вопрос: Сафонов или Тенас. Ведь совсем не очевиден выбор Матвея, а не Арнау, потому что последний больше знаком Луису Энрике, он лучше адаптирован к европейскому футболу и вообще играет на достаточно высоком уровне. Однако тренерский штаб ПСЖ доверился экс-вратарю «Краснодара», который дебютировал в Париже сразу матчем в Лиге чемпионов. Красиво.

Впрочем, большого материала для разбора игры Сафонова насобирать не получится. Потому что ему крайне мало приходилось вступать в борьбу. Было несколько перехватов, было участие в перепасовках с партнерами, когда он выходил достаточно далеко от ворот. Луису Энрике важна игра вратаря ногами в таких эпизодах. Так что нужно было показать свою уверенность и четкость взаимодействия с партнерами по обороне.

Пожалуй, самым ярким эпизодом стал прыжок отчаяния перед носом Виктора Цыганкова во вратарской. Защита ПСЖ упустила скидку Кристиана Стуани, и Цыганков в упор мог забивать, но Сафонов эффектно смахнул мяч с ноги соперника, бросившись смело наперерез. Еще одним эпизодом, который явно обратил на себя внимание, стал диалог Сафонова перед вторым таймом с Рандалем Коло Муани. Матвей что-то усердно пытался объяснить напарнику, активно жестикулируя. Рядовой эпизод, но он показывает, что новичок не теряется в непривычной для себя обстановке и пытается быть в центре жизни команды.

От героя до неудачника

Куда более насыщенной оказалась жизнь визави Сафонова Пауло Газзаниги. Вратарь «Жироны» в первом тайме тоже трудился не слишком усердно. А вот после перерыва парижане за него крепко взялись. Гола три-четыре гостям удалось избежать только благодаря реакции и удачной игре Газзаниги. Он еще и хорошо чувствовал моменты, когда нужно усмирить футбол, сбить темп, потянуть время. В общем, Газзанига был той фундаментальной силой, которой подпитывалась вся «Жирона», героически отражавшая все более злые и нетерпеливые атаки ПСЖ .

И ведь какова ирония судьбы. Футболист, который 89 минут матча был абсолютно лучшим на поле, принес в итоге победу сопернику. Вряд ли сам Нуну Мендеш, который в своем отчаянном рывке слева простреливал во вратарскую, даже мечтал о таком успехе. А в результате – рикошет, и гол, пропущенный после одного из самых нелепых ляпов вратарей – между руками и ногами, под животом. Поистине футбол способен преподносить самые невероятные сюрпризы и писать легендарные истории.

Позднее давление

Но если кто-то считает, что ПСЖ «отскочил» с этой победой, то это вы зря. На самом деле, прибегая к избитой категории заслуженности результата, можно сказать, что парижане уж точно наиграли на победу. Если бы не Газзанига и не ноги Усмана Дембеле, которые метали мяч куда угодно, кроме ворот, «Жирона» пропустила бы не один и не два мяча. Тут вам и запоротый выход два в ноль от Усмана, и его же удар в небеса из центра штрафной, и выстрел в перекладину – промахи на любой вкус и жанр.

Парижане могут себя винить за очень пассивный первый тайм, в котором ходили пешком, ожидая, будто «Жирона» сама сдастся. В итоге набили за стартовые 45 минут шесть ударов против нуля у гостей, но при этом ни одного в створ. Оторвать и выбросить такой тайм. Второй получился поживее. ПСЖ навязал испанцам более открытый футбол, а те и повелись. Да, это принесло «Жироне» три удара по воротам и даже один в створ. Но сравните разницу: ПСЖ пробил только за второй тайм двадцать раз! Правда, лишь пять попыток пришлись в створ. Это объяснимо, поскольку семь из двадцати ударов в тайме исполнил Дембеле. Так что футбол опять показал свою дихотомию. Парижане, с одной стороны, победу вымучили, с другой – заслужили.

Образцовая оборона

А в центральном матче игрового дня вообще голов забито не было. Но это, кстати, можно было спрогнозировать. Слишком уж рано встречались «Манчестер Сити» и «Интер», которые входят в когорту главных фаворитов текущей стадии Лиги чемпионов. И в этом, кстати, скрывается подвох нового формата. Да, продолжаем его прощупывать на предмет различных особенностей.

Конечно, такое бывало и в прежнем формате: когда явные фавориты не раскрывали в первых турах всех карт и проводили матчи гораздо более уныло, чем можно было ожидать от их имен. А новый формат с кучей поединков с разнородными соперниками как будто и предполагает такой подход. Условно говоря, и «Манчестер Сити», и «Интер» понимают, что у них впереди гарантированно более слабые соперники. Так зачем сейчас рисковать получить ноль и дать фору в три очка конкуренту, если можно с ним разделить баллы, а потом спокойно набрать свое на более простых ребятах? Особенно эта логика справедлива для гостевых команд в таких парах. Будет любопытно посмотреть, станет ли она работать дальше, проверить гипотезу, так сказать.

А этот матч на деле оказался не таким грустным, как можно было подумать, глядя на счет. «Интер» выстроил образцовую оборону против «Манчестер Сити», с которым в Англии до сих пор никто справиться не мог. Конечно, кое-какие моменты у «горожан» были, и они больше контролировали мяч (60 процентов времени), чаще били (21 удар против 13). Однако это не было какой-то защитой на отбой и отчаянным выгрызанием ничьей со стороны «Интера».

Миланцы старались работать четко по своему плану сдерживания и контратак. Временами выглядело это симпатично, толково. Поэтому нулевую ничью можно записать и в заслуги «Интера». Однако не дают покоя мысли о том, что фавориты между собой так и будут играть, а потом наберут достаточное для них количество очков, превратив финальную часть розыгрыша в формальность, где за баллы будут бороться только находящиеся на границе разных зон турнирной таблицы команды, причем далеко не первого эшелона. У этого формата есть подводные камни.