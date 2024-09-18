Главный тренер «Интер Майами» оценил состояние Месси после возвращения

Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал состояние нападающего после восстановления от травмы.

15 сентября аргентинский футболист провёл первый матч за продолжительное время.

Лео в порядке, он хорошо закончил игру. Очевидно, устал. Это первые 90 минут за долгое время, но всё закончилось очень хорошо. Он собирается поехать на обе игры. Он доступен, но на этой неделе будет три игры с учётом поездок, так что нам нужно следить каждый день.

Где бы он ни был, его, безусловно, всегда будут не хватать. Поэтому, очевидно, мы очень рады, что он снова в команде. Мы постарались, чтобы коллективно команда приобрела облик, который делает её надежной, и я думаю, что в рамках того, что мы сделали, получилось довольно хорошо.