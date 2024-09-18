Беззащитный «Милан». «Ливерпуль» показал мастер-класс

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сегодня, 01:16

Кажется, Паулу Фонсека не прошел испытание первым же мощным соперником.

От новой Лиги чемпионов ждут ярких матчей и интриги. Без привычных раскладов по группам пока как-то непривычно строить прогнозы, делать какие-то прикидки. Вероятно, умельцы найдутся, которые и после первых матчей, а также по графикам предстоящих игр напророчат одним светлое будущее, а другим – прозябание в подвале турнирной таблицы. Но сейчас лучше присмотреться. Особенно к матчам с такой вывеской, которая предлагалась в Милане. Интриги добавляло недавнее поражение «Ливерпуля» от «Ноттингем Форест». Вдруг это признак нездоровья? Но опасения оказались напрасными.

Быстрый гол

Хотя первые минуты поединка страхи поклонников «Ливерпуля» усилили. Как-то слишком легко оборона «красных» позволила Кристиану Пулишичу принять мяч, войти с ним в штрафную справа, сблизиться с вратарем и пробить в дальний угол. Все это время американца сопровождал «почетный караул» из игроков «Ливерпуля», не смевших вступить с ним в противостояние.

Можно было предполагать, что от такого удара гости развалятся, начнут нервничать. Но замешательство «Ливерпуля» если и просматривалось, то лишь в первые 15 минут матча. Кажется, оступившаяся оборона англичан этим своим трюком передала «заразу» сопернику. И если «красные» от нее избавились за 15 минут, то «Милан» страдал весь оставшийся матч, сведя его в конце концов к какому-то недоразумению.

Страдания Меньяна

Отдельной строкой стоит упомянуть игру Мика Меньяна. Он в самом начале стал показывать признаки проблем со здоровьем. Оступился при выносе мяча. В конце тайма снова французский голкипер присел на газон, когда начинал отчаянную атаку своей команды дальней передачей. Оба раза оказание помощи Меньяну занимало длительное время. Однако не было до конца понятно, с чем именно проблемы испытывает голкипер.

Между тем, уже когда на второй тайм Меньян вышел на поле, режиссеры трансляции недвусмысленно показали, как активно разминается 19-летний сменщик Майка Лоренцо Торриани. К слову, его разминка пригодилась. Сразу же в начале второго тайма Меньян в очередной раз отчаянно спасал свою команду, бросаясь в ноги Диогу Жоте. А после стыка извивался от боли, хватаясь за колено. После этого Меньяна пришлось заменить на дебютанта. Надо заметить, что Торриани уже так метаться по воротам не понадобилось – к тому времени «Ливерпуль» большую часть работы сделал.

Страшная оборона

И тут мы переходим к главной части повествования. Касается она, конечно, игры «Милана» в обороне. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы команда такого уровня, обладающая такими ресурсами и статусом участника Лиги чемпионов, играла столь безобразно в защите? Это даже сложно назвать обилием ошибок. Миланцы в обороне просто не играли, почти никак не противостояли «Ливерпулю», позволяя тому расстреливать ворота Меньяна и Торриани из любых позиций. И если бы Салаха не притянуло дважды в перекладину, а мастеровитый Мик не выручил несколько раз, счет мог бы стать неприличным. И защита миланцев целиком заслуживала чего-то неприличного.

Это очень напоминало известную компьютерную игру в футбол. В некоем извращенном варианте. Например, когда ты берешь себе тот же условный «Ливерпуль», а в соперники выбираешь команду из третьей немецкой лиги, выставляешь в настройках самый легкий уровень сложности и просто жмешь «вперед». Твой виртуальный Салах или Гакпо буквально прошивает неуклюжих соперников, проходя их насквозь. И тебе не нужно уворачиваться, финтить, даже менять направление движения.

Нечто подобное продемонстрировали «Ливерпуль» и «Милан». Игроки Арне Слота вот так же «прошивали» миланцев. Только им противостояли не какие-то компьютерные болванчики с заниженными настройками, а вполне себе взрослые высокооплачиваемые профессионалы, которым просто непозволительно настолько плохо двигаться и ставить ноги – уже не скажем «играть в футбол».

Ужасный Страхинья

Где-то с середины первого тайма защита «Милана» превратилась в кучку игроков, не понимающих, куда и зачем двигаться. Олицетворением этой беспомощности можно считать действия новичка «россонери» Страхиньи Павловича, на которого в клубе возлагают большие надежды. Но этот гигант почему-то самоустранился в обоих случаях, когда его визави из центра обороны «Ливерпуля» забивали голы после стандартов. А ведь стандарты – это тот компонент игры, в котором как раз Павлович должен был опекать и нейтрализовывать самых опасных оппонентов, то есть центральных защитников «красных».

Но когда после мягкого навеса Трента Александера-Арнольда Ибрахима Конате взмыл над вратарской «Милана», Страхиньи рядом не было. Где-то под ногами француза болтались Меньян и Фикайо Томори. Когда же Вирджил ван Дейк издевательски замыкал навес Костаса Цимикаса с углового, Павлович рядом был. Но в статусе наблюдателя, который не успел даже среагировать на то, к чему должен быть готов по определению.

А в эпизоде с третьим пропущенным мячом Павлович показал, что еще прекрасно умеет проигрывать один в один. Коди Гакпо прошел мимо него в штрафную как мимо стоячего, не применяя при этом реактивной скорости или умопомрачительных финтов. Просто протиснулся мимо и отдал голевую передачу на пустые ворота Доминику Собослаи.

Может быть, это волнение или временное помутнение. Но пока игра Страхини – главное впечатление от того, что показали «Милан» и «Ливерпуль» на старте Лиги чемпионов. Гостям неприлично легко далась эта победа. И все благодаря действиям «россонери» в защите. Если бы «красные» сами себя не развлекали быстрым нелепым пропущенным голом и стрельбой по перекладинам, то «Бавария» с ее разницей +7 в матче с загребским «Динамо» еще напряглась бы за сохранение этого достижения.